Следующие 6 месяцев будут критическими: оценка войны в Украине от главы ЦРУ

Директор ЦРУ прокомментировал войну в Украине. Он также объяснил, что не считает, что Владимир Путин серьезно относится к переговорам.

Уильям Бернс, выступая 2 февраля в Джорджтаунском университете, сказал, чего ждать от войны следующие полгода. Также он прокомментировал планы российского диктатора.

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Что сказал директор ЦРУ о войне в Украине

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что следующие шесть месяцев будут "критическими" для определения окончательного исхода войны в Украине.

Я думаю, что будут ключевыми, – поскольку мы не считаем, что Владимир Путин серьезно относится к переговорам – ключ будет на поле боя ближайшие шесть месяцев.

– заявил директор ЦРУ.

По его словам, результат будет содержать приземление самомнения Путина, давая понять, что он не только не сможет продвинуться дальше в Украине, но с каждым месяцем все больше рискует потерять территорию, которую он незаконно захватил до сих пор.

Уильям Бернс также заявил, что российский диктатор:

делает ставку на то, что сможет заставить время работать на него;

Путин верит, что сможет "перемолоть" Украину, в то время как политическая усталость охватит Европу, а Соединенные Штаты будут отвлекаться.

Однако директор Центрального разведывательного управления США вспомнил, что говорил в ноябре 2022 года Сергею Нарышкину, что этот российский расчет столь же ложен, как и первоначальное решение начать войну 24 февраля 2022 года.

Что этому предшествовало