Глава Европарламента допустил возможность блокирования выплат Польши из бюджета ЕС

Давид Сассоли призвал рассмотреть вопрос о блокировании выплат Польши. Речь о деньгах из бюджета Евросоюза.

Это случилось после решения Конституционного суда Польши о признании преимущества национального законодательства над европейским правом. Об этом Сассоли рассказал в интервью итальянскому изданию.

К теме Польша не намерена выходить из Евросоюза, – премьер Моравецкий

Сассоли предложил рассмотреть блокировки выплат Польши

Политик объяснил, что Еврокомиссия ведет с польскими властями переговоры по основополагающим принципам, несоблюдение которых может заблокировать утверждении плана восстановления страны.

Европарламент боролся за принятие постановления о распределении бюджета (Евросоюза – 24 канал) в зависимости от соблюдения принципа верховенства права. Думаю, что пришло время оценить его конкретное применение,

– заявил Сассоли.

Глава Еврокомиссии заявил, что происходит наступление на ценности Евросоюза. Именно поэтому нужна "очень жесткая реакция".

Это случилось после решения Конституционного суда Польши, от 7 октября 2021 года. Суд решил, что европейское право не может быть выше национального законодательства. В ЕС это решение назвали вызовом принципам Союза и пригрозили последствиями.

Споры между Польшей и Евросоюзом: коротко о причинах