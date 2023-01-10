Первая из правительства Шольца: глава МИД Германии Бербок тайно прибыла в Харьков

Глава МИД Германии Анналена Бербок 10 января прибыла с необъявленным визитом в Харьков. Бербок стала первой представительницей немецкого правительства, которая посетила город с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Во время визита, который сначала держался в секрете по соображениям безопасности, Бербок сопровождали министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и посол Украины в Германии Алексей Макеев.

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Бербок в Харькове сопровождали Кулеба и Макеев

Этот город является символом абсолютного безумия российской агрессивной войны в Украине,

– сказала Бербок.

Она подчеркнула, что народ Украины должен "знать, что он может рассчитывать на нашу солидарность и нашу поддержку".

Сообщается, что поддержка от Германии включает зимнюю помощь генераторами, топливом и одеялами, а также "другие поставки оружия, которые нужны Украине, чтобы освободить своих сограждан, которые все еще страдают от террора российской оккупации".

Бербок и Кулеба в Харькове / Фото с твиттера Кулебы

Бербок отметила перспективы Украины в ЕС. Она сказала, что важно, чтобы "даже этой военной зимой мы не упускали из виду место Украины в нашей европейской семье".

Бербок посетила разрушенную Салтовку и детей в больнице

Глава МИД Германии встретилась с главой Харьковской ОВА Олегом Синегубовым и мэром Харькова Игорем Тереховым. Бербок посетила разрушенную россиянами подстанцию, которую оккупанты атаковали 15 раз.

Министр побывала в детской больнице №16, где привезла презенты детям, которых лечат. Бербок осмотрела северо-восточный район Салтовки, сильно пострадавший от российских атак.

Бербок посетила Харьков в сопровождении Кулебы / Фото с твиттера Кулебы

В настоящее время глава немецкого МИД уже находится на обратном пути.

Кулеба объяснил, почему Украине нужны танки

Дмитрий Кулеба тоже сообщил, что Бербок посетила, "где Россия причинила огромные страдания".

Харьков теперь символ успешных украинских контрнаступлений, которые доказывают, что Украина победит при достаточной поддержке партнеров. Я не сомневаюсь, что немецкая военная помощь будет поступать и дальше,

– написал Кулеба.

На брифинге Кулеба рассказал, почему Украина просит немецкие танки Lepoard.

"Мы не просим эти танки, потому что у нас есть такая блажь, потому что мы хотим на них прокатиться по улице. Эти танки нужны для того чтобы освободить украинские города и села, все еще находящиеся под российской оккупацией, спасти их от тех разрушений, которые Анналена увидела на Салтовке, расстреливаемой из артиллерии, из танков, из систем РСЗО, для того чтобы спасти инфраструктуру", – заявил Кулеба.

Бербок же сказала, что Харьков, первым встретивший российские ракеты, показывает, что важна не только оборона города и региона, но и освобождение. Она подчеркнула, что партнеры будут продолжать предоставлять Украине военные домопоги.

"Я здесь сегодня чтобы увидеть своими глазами, насколько важна эта наша помощь. И чтобы ее продолжать ее в пользу Украины", – сказала она.

Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба в Харькове / Фото 24 Канала (Аня Черненко)