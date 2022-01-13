Глава МИД Германии прилетит в Киев, а после этого – в Москву
13 января 2022 , 18:29Читати новину українською
Источник:"РБК-Украина"
Министр иностранных дел Германии 17 января прилетит в Украину. На следующий день Анналена Бербок отправится в Россию для обсуждений "гарантий безопасности".
Детали визита Бербок в Украину
Визит министра состоится по приглашению главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.
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Ключевыми темами визита станут:
- поддержка Украины со стороны Германии на фоне агрессивных действий России,
- активизация мирного урегулирования войны на Донбассе,
- возобновление деятельности нормандского формата,
- противодействие угрозам в сфере энергетической безопасности,
- обсуждение шагов по укреплению двустороннего сотрудничества.
Очень важно, что Анналена Бербок сначала прилетит именно в Киев, чтобы согласовать единую мощную переговорную позицию в отношении России, накануне ее визита в Москву 18 января,
– подчеркнул Николенко.
Заметим, в Москве Бербок встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым.Обратите внимание! В комментарии 24 каналу Олег Николенко подтвердил, что министр иностранных дел Германии 17 января прилетит в Киев.
Что известно о "гарантиях безопасности"
- 7 декабря во время разговора с Джо Байденом Владимир Путин требовал, чтобы НАТО отказалось от решения Бухарестского саммита 2008 года, то есть не брало Украину в свой состав.
- Тогда глава Белого дома ответил, что никто не имеет права диктовать НАТО.
- Однако в России не успокоились. Там подготовили целый документ "гарантий безопасности". Кремль требует, чтобы Альянс его подписал.
- 10 января в Женеве стартовали соответствующие переговоры между Россией и НАТО. Кремль требовал предоставить "железобетонные" гарантии, что Украина не станет членом Альянса. В то же время сами россияне не взяли на себя обязательства забрать войска с нашей границы.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Альянс не одобрит требование Москвы о нерасширении, ведь это противоречит главному принципу Альянса об "открытых дверях".
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