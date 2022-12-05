Кулеба обратился к тем, кто не верит в победу Украины над Россией
Источник:Дмитрий Кулеба
Украинские защитники и защитницы уже 285 дней от начала полномасштабной войны борются с российским агрессором. В МИД обратились к тем, кто до сих пор не верит в победу нашего государства.
Министр иностранных дел обратился к политикам, экспертам, СМИ и научным кругам за рубежом. Дмитрий Кулеба отметил, что Украина на пути к победе. Подробнее информирует 24 канал.
Читайте также "Все закончится за столом": в Турции снова высказались о войне в Украине
"Лучше уж сейчас готовиться к поражению России"
Дмитрий Кулеба отметил, что некоторым зарубежным политикам, экспертам, СМИ и научным кругам "трудно представить украинскую победу". Однако мы на пути к ней.
Лучше уже сейчас готовиться к поражению России, а не объяснять, почему Украина не может или не должна победить,
– подчеркнул глава МИД Украины.
Интересно Забытая земля: какие последствия будет иметь признание России страной-спонсором терроризма
Почему для Европы должно быть важно, чтобы Украина победила: мнение главы МИД Эстонии
В эксклюзивном интервью 24 каналу глава МИД Эстонии подчеркнул: "Если результаты войны будут неопределенными, то это будет означать, что никто в Европе не будет чувствовать себя в безопасности".
Урмас Рейнсалу подчеркнул, что победа нашего государства должна быть безоговорочной. Более того, все оккупированные Россией территории должны быть освобождены.