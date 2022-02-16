Глава МИД Великобритании отреагировала на оскорбления Лаврова равнодушием

Глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заверила, что ей абсолютно все равно на оскорбления российского коллеги Сергея Лаврова. Речь идет об инциденте, когда он назвал обсуждение с Трасс Украины "разговором слепого с глухим".

Российское правительство Трасс назвала экспансионистским. А больше всего в этой ситуации дипломата беспокоит подрыв демократии, который пытается совершить Россия.

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Нас беспокоит российское правительство, которое является экспансионистским и стремится подорвать демократию на своей границе, и мы будем говорить об этом на полную мысль. Честно, мне безразлично, какие оскорбления мне наносит Сергей Лавров, Я продолжу настаивать на своем,

– сказала Трасс.

Она подчеркнула, что в разговоре с Лавровым точно не молчала. Трасс убеждает, что четко произнесла позицию Великобритании в этой ситуации.

Лиз Трасс не обращает внимания на слова Лаврова: смотрите видео

Великобритания поддерживает Украину

Страна является одной из тех, кто больше всего помогает нашему государству в случае российской агрессии и угрозы нападения. Великобритания направляет военную помощь и обещает пакет сокрушительных санкций против России. Борис Джонсон и Джо Байден поговорили на эту тему и выразили солидарность.

Также, кроме той помощи, которую мы уже получили, Великобритания работает над пакетом военной поддержки и экономической помощи для Украины. Это происходит на фоне роста угрозы вторжения России.

Ведь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отмечал, что кроме сосредоточения войск на границах есть и "другие признаки, которые свидетельствуют о серьезной подготовке" к нападению.

Как проходила встреча Лаврова и Трассс: смотрите видео

Дерзкие слова Лаврова звучали так: "Честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде слушаем, но не слышим. Подробные разъяснения упали на неподготовленную почву. Вот мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег, на которую ложились и от которой отскакивали многочисленные факты, которые мы приводили".