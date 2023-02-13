Скандальный венгерский глава МИД Сийярто прилетел в Беларусь "говорить о мире" в Украине

Петер Сийярто прилетел в Минск в понедельник, 13 февраля, чтобы "представить мирную позицию" на переговорах белорусским главой МИД. По его мнению, остановить кровопролитную войну России против Украины можно только "мирным путем".

Министерство иностранных дел Беларуси написало, что в программе венгерского министра "ряд мероприятий". В частности, он должен встретиться с главой МИД Беларуси и министром экономики.

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Сийярто говорит, что готов к критике по отношению к его "мирной" позиции

Глава МИД Венгрии сообщил, что ожидает "действий в интересах мира" от международного сообщества. По его словам, зарубежные партнеры должны избегать любых шагов, которые могли бы спровоцировать эскалацию войны.

Сийярто добавил, что он готов принять шквал критики за свою "мирную позицию", которую сегодня будут представлять на переговорах в Минске. Заметим, что по информации белорусского МИД, у венгерского премьера сегодня будут переговоры с главой МИД Беларуси Сергеем Алейником и с министром экономики Александром Червековым.

Война в Украине становится более жестокой и в результате боевых действий гибнет все больше людей. Теперь человеческие жизни нужно спасать, и это можно сделать только с миром,

– считает Сийярто

Обратите внимание Сийярто заявил, что в Украине происходит атака на венгров и попросил ЕС отреагировать

Позиция Сийярто по поводу войны в Украине