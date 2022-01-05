Глава Нацполиции обещает повысить зарплату полицейским уже в январе

Правоохранителям с января 2022 года обещают повысить зарплату. В первую очередь речь идет о патрульных, спецназовцах и полицейских, которые служат в зоне Операции Объединенных сил.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заверил, что понимает недовольство полицейских зарплатой. По его словам, уровень их заработка должен соответствовать рискам.

К теме От 10% до 30%, – Монастырский рассказал о нехватке кадров в полиции и прокомментировал зарплаты

Кабмин выделил деньги, чтобы поднять зарплаты полицейским

Клименко сказал, что всем известно, что вопрос заработной платы всегда был едва ли не самым чувственным для полицейских. В прошлом году нашли пути, чтобы улучшить ситуацию. Поэтому полицейские получали материальную помощь на социально-бытовые вопросы, оздоровление.

Глава Нацполиции заверил, что эту практику будут продолжать. В то же время отсутствие так называемой 13 зарплаты для правоохранителей Клименко объяснил тем, что на это не заложили денег в бюджете.

У нас есть хорошая новость. Кабинет министров Украины выделил полиции деньги для поэтапного повышения денежного обеспечения полицейским с этого месяца. Первую повышенную зарплату они получат уже в конце января,

– сказал Клименко.

Для руководителей повышения зарплат не будет

Очередное повышение заработка правоохранители должны получить в апреле 2022 года. Клименко отметил, что это не касается руководителей Нацполиции, структурных и территориальных подразделений.

В сегодняшних условиях – это сверхбольшая нагрузка на бюджет. Однако, шаг за шагом, мы это получим. Полицейский обязательно будет иметь достойную зарплату за достойную круглосуточную службу ради своего народа,

– пообещал глава Нацполиции.

Массовые недовольства полицейских из-за зарплаты

Накануне в городе Токмак, что на Запорожье, 95% полицейских, то есть 30 работников, написали рапорты на увольнение.

О массовом увольнении полицейских из Токмакского отделения полиции в сети сообщала народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Яцик. Среди причин она назвала: неоплату за сверхурочную работу, давление руководства по выполнению показателей раскрытия преступлений и искажение фактов работы полицейских публичными людьми.

В телеграме появилась группа , в которой полицейские переписываются по ситуации. Они также выражают каждый свое недовольство.

Реакцией на случившееся стала служебная проверка, которую назначил начальник управления Нацполиции в Запорожской области.

Сколько зарабатывают полицейские в Украине

Как заявлял глава полиции столицы Иван Выгивский, зарплаты работников не соответствуют рыночным и стоимости жизни в Киеве. Из-за этого у правоохранителей существует кадровый брак. Сейчас оперативники полиции Киева получают 15 тысяч гривен зарплаты, а в регионах еще меньше.

В то же время в ряды инспекции по парковке приглашали бывших полицейских, которые уволились из-за маленькой зарплаты.

В Харькове в ноябре 2021 года также массово увольнялись патрульные полиции. Следовательно, вскоре могло случиться, что была бы жесткая нехватка правоохранителей. Причиной увольнений была низкая зарплата.

Полное сообщение Игоря Клименко в Фейсбуке

Относительно зарплат работникам Национальной полиции Украины

Я понимаю недовольство полицейских. Однозначно зарплата должна быть соразмерной рискам.

Каждый знает, что вопрос заработной платы всегда был едва ли не самым чувственным для полицейских. В течение прошлого года мы находили возможности улучшать ситуацию с дополнительными выплатами: полицейские получали материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов, деньги поступали и на оздоровление. И эту практику мы будем продолжать. На так называемую 13-ю зарплату денег не было предусмотрено. Средства не были заложены в бюджет-2021.

Но несмотря ни на что, мы имеем приятную новость. Кабинет Министров Украины выделил полиции деньги для поэтапного повышения денежного обеспечения полицейским с этого месяца. Первую повышенную зарплату они получат уже в конце января.

В первую очередь зарплаты вырастут у патрульных, спецназовцев и полицейских, которые несут службу в зоне ООС. Также мы ожидаем следующего повышения в апреле. Замечу, руководители Нацполиции, структурных и территориальных подразделений повышения зарплат не получат.

Хочу подчеркнуть, что существенное повышение зарплаты всем работникам полиции – сверхсложный вопрос. В сегодняшних условиях – это сверхбольшая нагрузка на бюджет. Однако, шаг за шагом, мы это получим. Полицейский обязательно будет иметь достойную зарплату за достойную круглосуточную службу ради своего народа.