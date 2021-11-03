Глава Налоговой Олейников прокомментировал обыски правоохранителей

Глава Налоговой службы Евгений Олейников подтвердил, что правоохранители 3 ноября проводили у него обыски. В частности, они касались информации о проведении незаконных операций рядом компаний.

Исполняющий обязанности главы Государственной налоговой службы в комментарии изданию заявил, что представители Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро действительно проводили у него обыски.

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Олейников об обысках правоохранителей

Обыски, по словам Олейникова, касались информации о проведении незаконных операций рядом предприятий. Правоохранители считают, что чиновник может иметь к ним отношение, поэтому искали доказательства или опровержение этой информации.

Также Олейников рассказал, что обыски связаны с проверкой задекларированных активов. Кроме того, они имеют отношение к действиям правоохранителей в главном управлении налоговой.

Глава ведомства не отрицал проведения следственных действий и уже у бывшего вице-премьера – министра экономики Алексея Любченко. Однако связь обысков Олейников комментировать отказался.

Обыски у экс-министра экономики Любченко и главы ГНС Олейникова