Глава ОБСЕ призвала немедленно разблокировать миссию на Донбассе
Источник:ОБСЕ
Глава ОБСЕ Анн Линде и генсекретарь Хельга Мария Шмид отреагировали на блокирование Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Они призвали немедленно устранить все препятствия.
Реакция руководства ОБСЕ на блокирование работы миссии
Руководство ОБСЕ призвало все стороны обеспечить оперативное выполнение своих обязательств. Линде отметила важность конструктивного взаимодействия с целью деэскалации и урегулирования ситуации.
Важно В оккупированном Донецке до сих пор блокируют миссию ОБСЕ
Не может быть никаких оправданий для вмешательства в работу миссии в любой форме. Нынешние ограничения влияют на гражданское население по обе стороны линии соприкосновения,
– заявила глава ОБСЕ.
Она добавила, что для Миссии должны быть обеспечены условия для выполнения ее работы на всей территории Украины согласно ее мандату, минских соглашений и выводов нормандского саммита.
Боевики блокируют СММ ОБСЕ: что известно
- 13 октября ВСУ задержали на Донбассе российского боевика Андрея Косяка, который проводил разведку под прикрытием разминирования территории.
- В ответ оккупанты пригрозили отказом от минского формата, если Косяка не отпустят.
- 15 октября российские наемники вышли на протест против миссии ОБСЕ в Донецке. В частности они заблокировали наблюдателей в отеле и те не могли выйти из здания.
- 17 октября наблюдателей ОБСЕ заблокировали уже в Горловке. Возобновить свою работу миссия смогла лишь 19 октября.
- По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, ожидать наказания России за блокирование международных наблюдателей на Донбассе не стоит. Ведь ОБСЕ не может принять ни одно серьезное решение без согласия России.
- По состоянию на 19 октября в Донецке продолжают блокировать наблюдателей.