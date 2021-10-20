Глава ОБСЕ призвала немедленно разблокировать миссию на Донбассе

Глава ОБСЕ Анн Линде и генсекретарь Хельга Мария Шмид отреагировали на блокирование Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Они призвали немедленно устранить все препятствия.

Реакция руководства ОБСЕ на блокирование работы миссии

Руководство ОБСЕ призвало все стороны обеспечить оперативное выполнение своих обязательств. Линде отметила важность конструктивного взаимодействия с целью деэскалации и урегулирования ситуации.

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Не может быть никаких оправданий для вмешательства в работу миссии в любой форме. Нынешние ограничения влияют на гражданское население по обе стороны линии соприкосновения,

– заявила глава ОБСЕ.

Она добавила, что для Миссии должны быть обеспечены условия для выполнения ее работы на всей территории Украины согласно ее мандату, минских соглашений и выводов нормандского саммита.

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