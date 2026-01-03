"Обвиняют в терроризме": в России паника из-за новой должности Буданова

Генерал Буданов после председательства в ГУР теперь возглавил Офис Президента вместо Ермака. Ключевые российские медиа сначала держали паузу и не комментировали это событие, но впоследствии дали реакцию и сегодня продвигают определенный нарратив.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко, добавив, что в адрес Кирилла Буданова звучат обвинения.

Как пропаганда России подает новое назначение Буданова?

Российские пропагандистские медиа заговорили о том, что назначение Буданова новым руководителем Офиса Президента Украины – это якобы свидетельство террористического режима Украины. Россияне визжат о том, что таким решением высшее политическое руководство страны якобы усиливает свой террористический курс.

Буданова обвиняют в терроризме на территории России. Тот информационный резонанс, который пытается разогнать российская пропаганда, крутится вокруг того, чтобы усилить все эти обвинения. Даже проснулся Медведев, который сказал, что это симптоматический выбор Зеленского, потому что Буданов террорист,

– рассказал Жовтенко.

То, что СМИ России выдержали определенную паузу и не сразу начали комментировать кадровое решение Зеленского, объясняется тем, что они пытались связать это событие с теми темами, которые сейчас раскручивают: обвинение Украины в терроризме, покушении на Путина, убийстве гражданских в селе Хорлы на Херсонщине.

"Теперь они нашли, как привязать назначение Буданова ко всем этим обвинениям. Буданову вспоминают абсолютно все дела, которые российская правоохранительная система завела на бывшего главу ГУР. Эту тему они попытаются еще немножко покрутить, чтобы поддерживать на плаву обвинения в сторону Украины", – объяснил Жовтенко.

В дальнейшем российская пропаганда, как прогнозирует эксперт по международной безопасности, переключится на другие темы, потому что у нее сейчас главная задача – сделать так, чтобы американский президент Дональд Трамп менее благосклонно относился к тем 20 пунктам мирного плана, которые Украина и Европа отработали и передали ему.

Заметьте! Ранее эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко высказал предположение, что, согласившись на предложение Зеленского возглавить ОПУ, Буданов уберег себя от судьбы Залужного, которого в свое время отправили за пределы Украины. Не исключено, что украинский президент видит в лице экс-руководителя ГУР потенциального оппонента на предстоящих выборах и хочет нейтрализовать его.

