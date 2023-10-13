Глава Пентагона прибыл в Израиль перед наземной операцией ЦАХАЛ

Глава Пентагона Ллойд Остин 13 октября совершает визит в Израиль, находящийся в войне с террористами ХАМАС. Остин – второй высокопоставленный чиновник США, посещающий Израиль после нападения ХАМАС.

Остин прибыл в Тель-Авив, где у него запланирована встреча с израильским коллегой, военным кабинетом Израиля и премьер-министром Беньямином Нетаньяху.

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Остин проведет встречи с военными Израиля

В Тель-Авиве Остина встретил министр обороны Израиля Иоав Галант. Перед визитом главы Пентагона стало известно, что Остин ожидает детального разговора с израильскими лидерами об их оперативном планировании и целях конфликта в ответ на жестокую атаку ХАМАС.

Остин прибыл в Израиль: смотрите видео

Остин хочет увидеть некоторые виды американского оружия и помощи, которые Вашингтон оперативно предоставил Израилю в первую неделю войны с боевой группировкой ХАМАС.

Остин стал вторым высокопоставленным представителем США, посетившим Израиль за два дня. Его визит из Брюсселя, где он принимал участие во встрече министров обороны стран НАТО, состоялся через день после того, как 12 октября в регион прибыл госсекретарь Энтони Блинкен.

Блинкен, как пишет AP, продолжает активную ближневосточную дипломатию, пытаясь предотвратить расширение регионального конфликта.

Визит Остина состоялся в тот момент, когда израильские военные приказали сотням тысяч жителей города Газа эвакуироваться "для их собственной безопасности и защиты" в преддверии ожидаемого наземного наступления Израиля.

В ответ на это руководство ХАМАС призвало палестинцев "оставаться непоколебимыми в своих домах и стойко противостоять Израилю".

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