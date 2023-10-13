Глава Пентагона прибыл в Израиль перед наземной операцией ЦАХАЛ
Источник:CNN
Глава Пентагона Ллойд Остин 13 октября совершает визит в Израиль, находящийся в войне с террористами ХАМАС. Остин – второй высокопоставленный чиновник США, посещающий Израиль после нападения ХАМАС.
Остин прибыл в Тель-Авив, где у него запланирована встреча с израильским коллегой, военным кабинетом Израиля и премьер-министром Беньямином Нетаньяху.
Смотрите также Дружба с ХАМАС или Нетаньяху: кого поддерживает Россия и почему Путину выгодна война на Ближнем Востоке
Остин проведет встречи с военными Израиля
В Тель-Авиве Остина встретил министр обороны Израиля Иоав Галант. Перед визитом главы Пентагона стало известно, что Остин ожидает детального разговора с израильскими лидерами об их оперативном планировании и целях конфликта в ответ на жестокую атаку ХАМАС.
Остин прибыл в Израиль: смотрите видео
Остин хочет увидеть некоторые виды американского оружия и помощи, которые Вашингтон оперативно предоставил Израилю в первую неделю войны с боевой группировкой ХАМАС.
Остин стал вторым высокопоставленным представителем США, посетившим Израиль за два дня. Его визит из Брюсселя, где он принимал участие во встрече министров обороны стран НАТО, состоялся через день после того, как 12 октября в регион прибыл госсекретарь Энтони Блинкен.
Блинкен, как пишет AP, продолжает активную ближневосточную дипломатию, пытаясь предотвратить расширение регионального конфликта.
Визит Остина состоялся в тот момент, когда израильские военные приказали сотням тысяч жителей города Газа эвакуироваться "для их собственной безопасности и защиты" в преддверии ожидаемого наземного наступления Израиля.
В ответ на это руководство ХАМАС призвало палестинцев "оставаться непоколебимыми в своих домах и стойко противостоять Израилю".
Война между ХАМАС и Израилем: последние новости
- После того как боевики ХАМАС напали на Израиль, армия страны восстановила контроль над временно утраченными территориями. На территории Израиля было обнаружено 1500 тел боевиков.
- Армия Израиля наносит удары по военным объектам террористов в Секторе Газы. Так, за прошедшие сутки истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 750 военным целям.
- Израиль поставил цель уничтожить террористов ХАМАС и предостерег третьи страны от вмешательства в войну.
- Посол Украины в Израиле Корнийчук сообщил, что украинские граждане могут находиться среди заложников террористов ХАМАС. Известно, что в результате войны уже погибли 7 украинцев.