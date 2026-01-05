СМИ назвали кандидата на должность главы СБУ вместо Малюка

Владимир Зеленский проводит заметные кадровые изменения в руководящих органах страны. В частности недавно руководитель Службы безопасности Василий Малюк согласился уйти в отставку.

Сейчас вопрос с назначением нового главы СБУ остается открытым. "Украинская правда" сообщает, кто может стать преемником Василия Малюка на посту. Детали передает 24 Канал.

Кого могут назначить главой СБУ?

Вместо Василия Малюка обязанности главы СБУ могут поручить руководителю спецподразделения "Альфа" генерал-майору Евгению Хмаре.

Заметим, Евгений Хмара – генерал-майор СБУ с многолетним оперативным опытом. Он координировал спецоперации и работал непосредственно в зоне боевых действий, в частности на Донбассе и в прифронтовых районах после начала полномасштабной войны. Под его руководством подразделение "Альфа" участвовало в знаковой операции по освобождению острова Змеиный летом 2022 года.

В то же время Владимир Зеленский, по имеющейся информации, не отказался от замысла передать руководство Службой генералу Александру Покладу – фигуре, на которую ранее или до сих пор возлагает большие надежды Андрей Ермак.

Впрочем, как отмечает УП, новоназначенный руководитель Офиса президента Кирилл Буданов вряд ли поддержит такую кандидатуру, поскольку между ним и этим генералом существует глубокий, почти личный конфликт.

Стоит отметить, что во время встречи с президентом 3 января Василий Малюк отказался писать заявление об отставке, аргументируя это завершением нескольких масштабных спецопераций и нецелесообразностью кадровых изменений в этот момент. Однако, несмотря на значительную поддержку, Малюк решил не обострять конфликт с главой государства. Окончательное решение о его увольнении должны принять в ближайшее время.

