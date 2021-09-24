Глава Венецианской комиссии позвонил Зеленскому: просит текст антиолигархического закона

Глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Основной темой для обсуждения был закон об олигархах, который накануне поддержала Верховная Рада.

Джанни Букиккио попросил у украинского президента текст принятого парламентом закона для рассмотрения комиссии и подготовки соответствующего заключения.

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Букиккио вспомнил обстрел авто Шефира

Разговор начался с того, что председатель Венецианской комиссии выразил сочувствие украинскому президенту из-за обстрела автомобиля его первого помощника Сергея Шефира.

После Букиккио и Зеленский обсудили борьбу с олигархами. Председатель комиссии выразил поддержку украинским властям, за что глава государства выразил благодарность.

Благодарю вас за поддержку и солидарность в борьбе с олигархической системой. Мы с командой и в дальнейшем будем продолжать курс на системную трансформацию в государстве, – отметил Зеленский.

Обсудили также судебную реформу

Также темой для обсуждения стала судебная реформа. Президент Украины подчеркнул, что она нужна для развития в государстве верховенства права и демократии.

Кроме того, Владимир Зеленский добавил, что провести реформу нужно быстрее, ведь "украинский народ ждет ее 30 лет". Однако как глава Венецианской комиссии так и президент признали, что сейчас есть препятствия, в том числе и для избрания членов Этического совета, что необходимо для запуска реформы.

Закон об олигархах: главное