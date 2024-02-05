Успешно "демобилизован": главу ветеранов России ликвидировали

5 февраля 2024, 12:49
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Статистику колоссальных потерь страны-агрессора пополнил председатель ветеранов России. Дмитрий Вейт и старший лейтенант Виктор Блинов ликвидированы.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан “Штирлиц”. Также он обнародовал фото ликвидированных оккупантов.

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Минус еще два оккупанта

По словам "Штирлица", успешно "демобилизован" старший лейтенант Блинов Виктор, а также председатель МОО "Лесосибирский союз ветеранов боевых действий" Вейт Дмитрий.

Смерть врагам,
– подчеркнул офицер ВСУ.

Ликвидирован лейтенант и глава ветеранов России / Коллаж Анатолия Штефана

Потери России на утро 5 февраля

Утром в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационное войско уже потеряло:

  • личного состава – около 389 560 человек,
  • танков – 6 348,
  • боевых бронированных машин – 11 822,
  • артиллерийских систем – 9 349,
  • РСЗО – 979,
  • средств ПВО – 664,
  • самолетов – 332,
  • вертолетов – 324,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 173 (+0),
  • крылатых ракет – 1 848 (+0),
  • кораблей/катеров – 24 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12 412 (+19),
  • специальной техники – 1 486 (+7).

Автор: Юлія Муріна