Глава Еврокомиссии встретится с Трампом: известна причина

25 июля глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер с официальным визитом посетит Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Дональдм Трампом.

Как отмечает The Financial Times, Юнкер пытается уговорить лидера Америки не вводить пошлины против автомобильной промышленности ЕС. Однако шансы у главы Еврокомиссии небольшие, поскольку США не проявили заинтересованности в переговорах и возможном соглашении с ЕС в торговой сфере.

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Издание поясняет, что поездка Юнкера состоится на фоне неоднократных угроз Трампа обложить дополнительными пошлинами в 20% автомобили и запчасти, произведенные в ЕС, на сумму 50 миллиардов евро. Эта риторика в последнее время обострилась, а президент США недавно назвал Евросоюз "врагом", который использовал Америку в торговле. Дональд Трамп уже ввел пошлины на экспортную сталь и алюминий с ЕС и занимается расширением торговой войны с Китаем. В настоящее время администрация США расследует вопрос о том, является ли импорт автомобилей угрозой для национальной безопасности государства, говорится в статье.

Зато Европейская комиссия готовится к действиям в ответ на торговую политику США и формирует список американских товаров, на которые могут быть наложены пошлины.

По словам одного из высокопоставленных представителей ЕС, Еврокомиссия рассматривает разные варианты, в том числе потенциальное налогообложение товаров из США общей стоимостью 10 миллиардов евро пошлинами в 20%, а также более длинный список товаров на 18 миллиардов евро, которые будут облагаться меньшими налогами Среди продукции, которую могут внести в эти списки – чемоданы, строительные машины и копировальные аппараты.

Комиссар ЕС по торговле Сисилия Мальмстрем, которая будет сопровождать Премьера в его поездке в Вашингтон, на прошлой неделе заявила, что их цель заключается в том, чтобы "попытаться понять, как США и ЕС могут работать вместе для устранения проблем в торговой сфере.

Давайте подходить к этому, как союзники и партнеры, какими мы есть,

– добавила она, отметив, что визит предусматривает встречи с представителями Конгресса, а также с другими официальными лицами.

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Напомним, 31 мая, в Министерстве торговли США объявили о введении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского Союза. Они начали действовать 1 июня. 20 июня Еврокомиссия приняла регламент, который вводит в действие ответные меры.