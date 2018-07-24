Глава Єврокомісії зустрінеться з Трампом: відома причина

25 липня глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер із офіційним візитом відвідає Вашингтон, аби зустрітися із президентом США Дональдм Трампом.

Як зазначає The Financial Times, Юнкер спробує вмовити лідера Америки не вводити мита проти автомобільної промисловості ЄС. Однак шанси в очільника Єврокомісії невеликі, оскільки США не проявили зацікавленості в переговорах і можливій угоді з ЄС у торговельній сфері.

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Видання пояснює, що поїздка Юнкера відбудеться на тлі неодноразових погроз Трампа обкласти додатковими митами у 20% автомобілі й запчастини, вироблені в ЄС, на суму 50 мільярдів євро. Ця риторика останнім часом загострилася, а президент США нещодавно назвав Євросоюз "ворогом", який використав Америку в торгівлі. Дональд Трамп уже ввів мита на експортну сталь і алюміній з ЄС і займається розширенням торговельної війни з Китаєм. Наразі адміністрація США розслідує питання про те, чи є імпорт автомобілів загрозою для національної безпеки держави, йдеться у статті.

Натомість Європейська комісія готується до дій у відповідь на торговельну політику США і формує список американських товарів, на які можуть бути накладені мита.

За словами одного з високопоставлених представників ЄС, Єврокомісія розглядає різні варіанти, в тому числі потенційне оподаткування товарів зі США загальною вартістю 10 мільярдів євро митами у 20%, а також довший список товарів на 18 мільярдів євро, які будуть обкладатися меншими податками Серед продукції, яку можуть внести в ці списки – валізи, будівельні машини і копіювальні апарати.

Комісар ЄС з торгівлі Сісілія Мальмстрьом, яка буде супроводжувати Юнкера в його поїздці до Вашингтона, минулого тижня заявила, що їхня мета полягає в тому, аби "спробувати зрозуміти, як США та ЄС можуть працювати разом" для вирішення проблем у торговельній сфері.

Давайте підходити до цього, як союзники і партнери, якими ми є,

– додала вона, зазначивши, що візит передбачає зустрічі з представниками Конгресу, а також з іншими офіційними особами.

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Нагадаємо, 31 травня, в Міністерстві торгівлі США оголосили про введення мит на імпорт сталі та алюмінію з Канади, Мексики і Європейського Союзу. Вони почали діяти 1 червня. 20 червня Єврокомісія прийняла регламент, який вводить у дію заходи у відповідь.