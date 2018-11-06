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      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Глава парламентской комиссии по делу Гандзюк сказал, когда будут результаты расследования

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      Борислав Береза
      Борислав Береза / Фото из открытых источников

      Если Генпрокурор вообще не будет предоставлять информацию, то комиссия будет липовой и не будет иметь никакого результата в финале.

      Об этом в прямом эфире 24 канала сказал Борислав Береза, которого назначили главой временной следственной комиссии Верховной Рады относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов.

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      "Сегодня у Луценко было эмоциональное заявление, я думаю, что он остынет и завтра начнет с чистого листа – это было бы неплохо для него", – подчеркнул Береза.

      В четверг будет первое заседание комиссии, а до 1 февраля они должны закончить работу. Березюк отметил, что депутаты будут работать не только с делом херсонской активистки Екатерины Гандзюк, но и с другими нападениями на активистов.

      Из отчета силовых структур я ничего нового не узнал. К полиции у меня меньше всего вопросов, потому что они нашли исполнителей, они нашли всех, кто непосредственно принимал участие в преступлении. Екатерина некоторых даже узнала, но вопрос в другом, кто заказчик,
      – отметил народный депутат.

      По его словам, в Раде сейчас ощущаются политические спекуляции.

      "Я без восторга отношусь к тому, что возглавляю эту комиссию, потому что понимаю, что в конце получу недовольство с одной и другой стороны. Всегда есть недовольство, все же хотят получить победу со своей стороны. Здесь будет иначе, будет констатация того, что происходило" , – заявил Береза.

      Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советница мэра города. После нескольких месяцев борьбы врачей за ее жизнь, Екатерина все же умерла ...

      22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества.

      Теги: Расследования Екатерина Гандзюк Новости Украины Верховная Рада СБУ Юрий Луценко
      Источник: 24 канал
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