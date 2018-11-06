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      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Голова парламентської комісії у справі Гандзюк сказав, коли будуть результати розслідування

      1020 Читать новость на русском
      Борислав Береза
      Борислав Береза / Фото з відкритих джерел

      Якщо Генпрокурор взагалі не буде надавати інформацію, то комісія буде фейкова і не буде мати ніякого результату у фіналу.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу сказав Борислав Береза, якого призначили головою тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших активістів.

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      "Сьогодні у Луценка була емоційна заява, я думаю, що він охолоне і завтра почне з чистого листа – це було б непогано для нього", – наголосив Береза.

      У четверг буде перше засідання комісії, а до 1 лютого вони повинні закінчити роботу. Березюк зазначив, що депутати працюватимусть не тільки зі справою херсонської активістки Катерини Гандзюк, а й з іншими нападами на активістів.

      Зі звіту силових структур я нічого нового не дізнався. До поліції в мене менше всього запитань, бо вони знайшли виконавців, вони знайшли всіх, хто безпосередньо приймав участь у злочині. Катерина деяких навіть впізнала, але питання в іншому, хто замовник,
      – зазначив народний депутат.

      За його словами, у Раді зараз відчуваються політичні спекуляції.

      "Я без захвату ставлюся до того, що очолюю цю комісію, бо розумію, що вкінці отримаю незадоволення з одного чи іншого боку. Завжди є незадоволення, всі ж хочуть отримати перемогу у свій бік. Тут буде інакше, буде констатація того, що відбувалося", –  заявив Береза.

      Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Після кількох місяців боротьби лікарів за її життя, Катерина все ж померла...

      22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини.

       

      Теги: Новини України Верховна Рада Катерина Гандзюк Юрій Луценко СБУ Розслідування
      Джерело: 24 канал
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