Главарь террористов Пушилин собирается вступить в путинскую партию
Источник:ТАСС
Российская марионетка, главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил о желании вступить в партию Владимира Путина "Единая Россия". Он добавил, что действует в соответствии со своими приоритетами.
Такое заявление коллаборационист сделал во время пресс-конференции по итогам форума "Россия – Донбасс: единство приоритетов".
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Пушилин идет в партию Путина
Главаря боевиков спросили, будет ли он вступать в ряды путинской партии "Единая Россия". На что тот ответил: "Конечно, буду".
Всегда нужно действовать исходя из тех внутренних приоритетов, которые есть у человека, того, что он считает правильным. Считаю, что это абсолютно правильный шаг с моей стороны,
– заявил Пушилин.
Представитель террористов рассказал, что ранее в рамках форума в оккупированном Донецке открыли площадку для записи в партию "Единая Россия".
Форум "Россия – Донбасс: единство приоритетов": что известно
Этот форум проходит в оккупированном Донецке при поддержке партии главы Кремля Владимира Путина.
Среди участников – первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Виктор Водолацкий, депутат Госдумы, координатор Интеграционного комитета "Россия – Донбасс" Андрей Козенко.
Агитация по участию в выборах в России: что известно
- Депутаты пропутинской партии "Единая Россия" 14 июля приехали в оккупированный Луганск. Там они агитировали местных жителей голосовать на выборах в Госдуму России в сентябре 2021 года.
- 15 июля агитация прошла и в оккупированном Донецке.