Вступление Украины в ЕС: Зеленский надеется на прогресс переговоров при председательстве Польши

Польша с 1 января на полгода начала председательство в Совете ЕС. Украина за этот период надеется на прогресс в переговорах о вступлении в Евросоюз.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в соцсети Х, ранее известной как твиттер.

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Зеленский выразил ожидания от председательства Польши в ЕС

Украинский лидер выразил уверенность, что польское председательство сделает Европу крепче.

Украина готова к плодотворному сотрудничеству ради нашего общего развития – всех народов Европы, а также безопасности – и нашей, в Украине, и каждой европейской нации,

– отметил президент.

Зеленский также подчеркнул, что сегодняшнее утро после атаки российских ударных дронов на Украину снова указывает на ключевые приоритеты сотрудничества нашего государства с блоком, а именно на постоянное усиление оборонного потенциала Европы.

"Только благодаря силе реально принудить Россию к миру. Наше взаимодействие на континенте и интеграционные процессы требуют большей оперативности в реализации решений. Надеемся на ощутимый прогресс переговоров о вступлении Украины в ЕС", – написал президент.

Глава государства также подчеркнул, что социальная жизнь европейских народов требует большего ощущения справедливости, и благодаря рациональной политике Европа способна это обеспечить.

К слову, временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич заявлял, что польская сторона во время своего полугодового председательства в ЕС приложит все усилия, чтобы ускорить процесс интеграции Украины в Европейский Союз. Польский дипломат также отметил, что его страна с самого начала твердо поддерживает стремление Украины стать частью НАТО и ЕС.