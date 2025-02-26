Такое мнение 24 Канала выразил генерал США в отставке Дэвид Петреус, заметив, что Путин недооценил украинцев. В то же время, российским оккупантам он поставил слишком сложные цели.

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Путин недооценил украинцев

По словам генерала США в отставке, Путин не просто намеревался захватить Киев за три дня, он хотел заменить Владимира Зеленского фигурой, которая была бы русской марионеткой, и уехать домой на парад победы.

Он явно драматически недооценил возможности украинских профессиональных резервных сил и сил Нацгвардии, креативность, упорство, смелость, инновационность украинцев Все эти качества, я думаю, он явно не учел,

– подчеркнул он.

Между тем, профессиональные способности российских военных диктатор переоценил. Петреус заметил, что они не имели качественной подготовки и снаряжения, а также вспомнил их разговоры по рациям, которые мог слышать каждый украинский с помощью полицейского сканера.

У нас есть радиостанции, работающих на FM, поэтому это не столь широко транслируется. Они зашифрованы, а частоты постоянно изменяются, поэтому даже если вы сможете найти сигнал на время, вы не сможете отследить его или знать, куда или откуда он уходит. У россиян ничего этого нет,

– сказал он.

Более того, когда россияне пытались воспользоваться мобильными телефонами, Украинцы перекрыли доступ российских мобильных номеров к системе. Также кафиры похищали украинские iPhone, после чего украинские военные использовали программу поиска Mi iPhone, отслеживали и уничтожали врагов.

Любопытно! Один из основателей Управления по борьбе с организованной преступностью Валерий Кур высказал мнение о том, что Путин не ожидал такого сценария войны, который есть сейчас. Поэтому, в частности из-за проблем с мобилизацией в России, он вынужден пойти на переговоры с Украиной.

Петреус добавил, что политическое руководство Украины и сами украинцы обладают невероятными качествами, но все равно наша страна сейчас уступает в вооружении и численности войск стране-агрессорке.