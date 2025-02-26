Таку думку 24 Каналу висловив генерал США у відставці Девід Петреус, зауваживши, що Путін недооцінив українців. Водночас російським окупантам він поставив занадто складні цілі.

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Путін недооцінив українців

За словами генерала США у відставці, Путін не просто мав намір захопити Київ за три дні, він хотів замінити Володимира Зеленського фігурою, яка була б російською маріонеткою, і поїхати додому на парад перемоги.

Він явно драматично недооцінив можливості українських професійних резервних сил і сил Нацгвардії, креативність, завзятість, сміливість, інноваційність українців. Всі ці якості, я думаю, він явно не врахував,

– наголосив він.

Тим часом професійні здібності російських військових диктатор переоцінив. Петреус зауважив, що вони не мали якісної підготовки та спорядження, а також згадав їхні розмови по раціях, які міг чути кожен українець за допомогою поліцейського сканеру.

У нас є радіостанції, які працюють на FM, тому це не так широко транслюється. Вони зашифровані, а частоти постійно змінюються, тому навіть якщо ви зможете знайти сигнал на деякий час, ви не зможете відстежити його або знати, куди чи звідки він йде. У росіян нічого цього немає,

– сказав він.

Ба більше, коли росіяни намагалися скористатися мобільними телефонами, українці перекрили доступ російських мобільних номерів до системи. Також окупанти викрадали українські iPhone, після чого українські військові використовували програму пошуку Mi iPhone, відстежували та знищували ворогів.

Цікаво! Один із засновників Управління боротьби з організованою злочинністю Валерій Кур висловив думку про те, що Путін не очікував такого сценарію війни, який є зараз. Тому, зокрема через проблеми з мобілізацією в Росії, він змушений піти на переговори з Україною.

Петреус додав, що політичне керівництво України та самі українці мають неймовірні якості, але все одно наша країна зараз поступається в озброєнні та чисельності військ країні-агресорці.