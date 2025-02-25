Таку думку 24 Каналу висловив один із засновників Управління боротьби з організованою злочинністю Валерій Кур, додавши, що Путін діяв за звичною для росіян логікою. Він спочатку почав бійку, а розбиратися з наслідками хотів потім.

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Чи готовий Путін зупинитися

Сьогодні у Росії вже мало хто хоче воювати. Путін це чудово розуміє, бо вже давно шукав людську силу через представників етнічних груп, які живуть на території країни-агресорки.

Путін не готовий завершити війну, але його до цього спонукають обставини. Погодимось з тим, що він не є сильним тактиком чи стратегом. Він побудував систему, яка його потім і обманювала,

– сказав Валерій Кур.

Російський диктатор налагодив канали комунікації з Трампом ще за час його першої каденції. Сьогодні він цим користується і постійно говорить, що йому потрібен перепочинок. Тому просить Сполучені Штати змусити Україну до переговорів, а також погодитись з тим, що Росія залишить за собою всі окуповані території.

"Це типовий стиль росіян – висунути дуже багато умов, а потім "поступатися". Саме так діє Трамп, бо за своєю натурою він такий самий як Путін. Але все це блеф. Очільник Кремля розуміє, що вже немає ким замінити солдатів на передовій. Туди беруть всіх", – підкреслив Валерій Кур.

До мобілізованих застосовують катування, побої, існують так звані "загороджувальні загони", страх розстрілу. Для цього відбирають найагресивніших людей, які знущаються з солдатів, щоб ті виконували накази. При цьому владній верхівці вдається заробляти на війні, яка вже давно перетворилася на бізнес.

Путін обов'язково сяде за стіл переговорів. Можливо, нам доведеться багато чого терпіти, бо є агентура, яка тиснутиме,

– підсумував Валерій Кур.

Тому хоч Путін і не готовий до перемовин, але проблеми, яких стає дедалі більше, штовхають його на цей крок.

Нагадаємо, представники Росії та США вже зустрічалися для проведення попередніх переговорів. Дональд Трамп заявив, що наступна зустріч запланована на 25 лютого 2025 року, але у Кремлі це спростували. Нової дати не повідомили.