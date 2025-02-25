Такое мнение 24 Каналу высказал один из основателей Управления по борьбе с организованной преступностью Валерий Кур, добавив, что Путин действовал по привычной для россиян логике. Он сначала начал драку, а разбираться с последствиями хотел потом.

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Готов ли Путин остановиться

Сегодня в России уже мало кто хочет воевать. Путин это прекрасно понимает, потому что уже давно искал человеческую силу через представителей этнических групп, которые живут на территории страны-агрессора.

Путин не готов завершить войну, но его к этому побуждают обстоятельства. Согласимся с тем, что он не является сильным тактиком или стратегом. Он построил систему, которая его потом и обманывала,

– сказал Валерий Кур.

Российский диктатор наладил каналы коммуникации с Трампом еще во время его первой каденции. Сегодня он этим пользуется и постоянно говорит, что ему нужна передышка. Поэтому просит Соединенные Штаты заставить Украину к переговорам, а также согласиться с тем, что Россия оставит за собой все оккупированные территории.

"Это типичный стиль россиян – выдвинуть очень много условий, а потом "уступать". Именно так действует Трамп, потому что по своей натуре он такой же как Путин. Но все это блеф. Глава Кремля понимает, что уже некем заменить солдат на передовой. Туда берут всех", – подчеркнул Валерий Кур.

К мобилизованным применяют пытки, побои, существуют так называемые "заградительные отряды", страх расстрела. Для этого отбирают самых агрессивных людей, которые издеваются над солдатами, чтобы те выполняли приказы. При этом властной верхушке удается зарабатывать на войне, которая уже давно превратилась в бизнес.

Путин обязательно сядет за стол переговоров. Возможно, нам придется многое терпеть, потому что есть агентура, которая будет давить,

– подытожил Валерий Кур.

Поэтому хоть Путин и не готов к переговорам, но проблемы, которых становится все больше, толкают его на этот шаг.

Напомним, представители России и США уже встречались для проведения предварительных переговоров. Дональд Трамп заявил, что следующая встреча запланирована на 25 февраля 2025 года, но в Кремле это опровергли. Новой даты не сообщили.