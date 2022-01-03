Главная тема – ситуация на Востоке: в ОП рассказали детали разговора Зеленского и Байдена

Владимир Зеленский 2 января провел третий за последнее время телефонный разговор с Джозефом Байденом. В офисе Президента рассказали, о чем говорили политики.

Разговор глав Украины и США прошел 2 января и завершился перед полночью. После него Зеленский написал лишь краткий комментарий.

Детали от Белого дома Телефонный разговор Зеленского и Байдена 2 января: о чем говорили президенты

Детали разговора Зеленского и Байдена

Уже 3 января в офисе Президента рассказали подробнее, о чем политики говорили во время своего третьего за последнее время телефонного разговора.

Война на Донбассе и российские войска у границ

Ключевой темой переговоров была ситуация на Востоке и на границах Украины. Зеленский поприветствовал активную роль США в урегулировании ситуации, отметив важность запланированных на январь 2022 года международно-правовых мер.

Высоко ценю поддержку США нашего предложения провести в ближайшие дни заседание Комиссии Украина – НАТО,

– отметил украинский лидер.

Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку принципа "ничего об Украине без Украины", а также за готовность американской стороны принять решительные меры в случае дальнейшей агрессии со стороны России в отношении Украины.

Стороны обсудили шаги, которые предпринимает Украина в рамках минского и нормандского форматов. Президенты подчеркнули важность дальнейших дипломатических усилий.

"Речь идет о будущем не только Украины, а и европейской безопасности и мирового порядка, основанного на правилах и демократических ценностях", – сказал Зеленский.

Вопросы экономики и энергетики

Лидеры государств также обсудили экономические и энергетические вызовы безопасности. Украинский президент проинформировал американского о прогрессе экономических реформ в Украине. Вспомнил Зеленский и о мерах для укрепления стабильности и деолигархизации.

Во время разговора в очередной раз США вновь подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и ее евроинтеграционных стремлений.

после разговора Зеленский в твиттере написал , что первый международный разговор года – с Джо Байденом – доказывает особый характер отношений обеих стран.

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Итоги переговоров политиков от Белого дома

На сайте Белого дома сразу после переговоров Зеленского и Байдена обнародовали заявление, в котором говорилось, что

Байден подтвердил, что США с союзниками и партнерами готовы ответить решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину.

Американский лидер отметил преданность США и партнеров принципу "ничего об Украине без Украины".

Президент напомнил, что есть потребность воплощать меры укрепления доверия для деэскалации ситуации на Донбассе, и активно продвигать выполнение Минских соглашений в поддержку нормандского формата.

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