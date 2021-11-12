Главное препятствие миру – Россия, – США о войне на Донбассе

США убеждены, что главным препятствием в мирном урегулировании конфликта на Донбассе является Россия. Именно она начала войну на Востоке Украины и несет ответственность за ее завершение.

Об этом заявила временно поверенная в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен во время заседания Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Важно Боевики на Донбассе продолжают препятствовать работе миссии ОБСЕ, – украинская делегация в ТКГ

Остриен отметила, что военная активность России в Украине и вокруг нее, вместе со все более враждебной риторикой Кремля в течение предыдущих месяцев, являются необоснованными и опасно провокационными.

Главное препятствие миру – Россия. Это – конфликт, который начала Россия, и сейчас она несет полную ответственность за его завершение,

– заявила она.

Американский дипломат напомнила, что российская агрессия в Украине, которая длится уже восьмой год, привела к:

более 13 тысячам смертей,

десяткам тысяч раненых,

переселению почти 1,6 миллиона человек,

нанесению огромного ущерба критической гражданской инфраструктуре.

"Мы призываем Россию прекратить свою агрессию, соблюдать режим прекращения огня, выполнять свои Минские обязательства и вывести свои силы с суверенной территории Украины", – подчеркнула представитель США в ОБСЕ.

Она также призвала Россию позволить СММ ОБСЕ выполнять свой мандат и осуществлять мониторинг на всей территории Украины, включая на контролируемой Россией территории на Востоке и в оккупированном Россией Крыму.

За прошедшие сутки, 11 ноября, оккупанты 13 раз нарушили режим тишины. Враг обстреливал наши позиции с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Как следствие – один украинский защитник получил ранение

Отметим, что 10 ноября Украина и США подписали хартию о безопасности и евроинтеграции. В сочетании с восстановлением Комиссии стратегического партнерства это выводит отношения Украины и Штатов на новый уровень. Штаты поддерживают Украину в вопросе противодействия российской агрессии.