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Российские учения возле границ Украины

Источник: Интерфакс

Россия начала проводить военные учения со стрельбами в приграничных районах с Украиной. Учения стартовали в:

Воронежской,

Белгородской,

Брянской,

Смоленской областях.

Россия использует 300 единиц военной техники, в частности, танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, а также штатное стрелковое вооружение. Главным акцентом учений называют контрольные стрельбы, организацию маршей и оборудование опорных пунктов.

Вероятное вторжение России в Украину: главное

Владимир Путин решил подвинуть дату возможного вторжения в Украину, которое, по данным разведки, должно было бы прийтись на начало 2022 года. Как сообщает издание New York Times, причиной стали погодные условия.

В Кремле также работали над перемещением вертолетов к границе с Украиной. Это происходило на фоне замедления передвижения российских войск.

В то же время украинская разведка предупреждала о действиях российских наемников на Донбассе. Оккупанты продолжали удерживать свои войска в боевой готовности.

Как рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко, на территории России близ границ Украины не наблюдается каких-либо перемещений техники или войск. Он также добавил, что на границе с Беларусью ситуация спокойная.

Нападение на журналиста Куликова

Источник: сайт полиции Киева

В центре Киева еще 7 января двое рецидивистов напали на известного журналиста Андрея Куликова. Случилось это на проспекте Победы. Сам Куликов рассказал, что молодые люди набросились на него с криками "гоп-стоп", "90-ые возвращаются", избили и, повалив на землю, забрали все ценные вещи:

3 тысячи гривен,

банковскую карту,

мобильный телефон.

Потерпевший обратился в ближайший участок полиции, и следователи смогли быстро найти и задержать грабителей в одном из столичных хостелов.

Мое состояние – очень нормальное. Уже вчера я вел свою программу "Время года", сообщение полиции появилось только к вечеру, 10 января, на самом деле это произошло еще в пятницу, утром. Через пол часа после инцидента я уже был в полиции, правоохранители сработали очень быстро и оперативно,

– рассказал "Детектор медиа" Куликов.

В результате нападения журналист получил:

ушиб виска;

синяк под глазом;

травмированные ребра.

Впрочем, к счастью, все обошлось без серьезных травм и переломов.

Кто такой Андрей Куликов Это известный в Украине журналист, радио и телеведущий, а также медиаэксперт. Он также является соучредителем " Громадського радіо" и возглавляет Комиссию по журналистской этике.

Кто напал на журналиста

Оказалось, что к нападению на журналиста причастны:

ранее судимый за ограбление, кражи и незаконное обращение наркотиков 23-летний парень из Николаевщины;

его ровесник из Волыни, у которого сейчас статус обвиняемого за кражу.

За совершенное молодым людям грозит до 6 лет лишения свободы. По факту грабежа уже возбуждено уголовное производство. Задержанным объявили о подозрении и взяли под стражу.

Больше об этом Кричали, что 90-е возвращаются: журналист Куликов рассказал подробности нападения и ограбления

Пожар на территории Благовещенского собора в Харькове

Источник: телеграм-канал "Харьков 1654"

В Харькове вспыхнул пожар на территории Благовещенского собора. Все вокруг храма заполнил густой и черный дым. Пожар возник в одном из построек во дворе храма. Сама памятка не пострадала от огня, однако эпицентр очень близок от одной из стен церкви.

На месте работали спасатели, которым удалось ликвидировать пожар через час. Огонь на территории собора вспыхнул в 8:45, а в 9:43 его уже потушили. Известно, что жертв и пострадавших в случившемся нет. Пострадало только одноэтажное хозяйственное здание на площади 60 квадратных метров.

Причины пожара

По словам спикера Харьковского управления ГСЧС Евгения Василенко, внутри хозяйственного здания возле храма горели остатки свеч, одежда, парафин и другие вещи. Предварительно причиной пожара называют короткое замыкание электросети.

Как тушили пожар в Благовещенском соборе Харькова / Фото ГСЧС

Зарплата Владимира Зеленского

Источник: 24 канал

Владимир Зеленский в течение 2021 года на посту президента Украины заработал 336 тысяч гривен. Из этой суммы политик уплатил более 65 тысяч налогов и сборов. Должностной оклад Зеленского – 28 тысяч гривен. В то же время надбавок и премий президент не получал.



Зарплата Зеленского в 2021 / 24 канал

Зарплаты украинских чиновников в 2021 году

Секретарь СНБО Алексей Данилов в 2021 году заработал более 900 тысяч гривен. Ежемесячная зарплата составляла более 60 тысяч гривен.

Спикер Руслан Стефанчук – 795 324 гривны.

Первый заместитель главы Рады Александр Корниенко – 541 465 гривен;

Заместитель главы Рады Елена Кондратюк – 635 507 гривен.

Интересно! За 2020 год доходы Владимира Зеленского составили более 19 миллионов гривен, из них на президентскую зарплату пришлось менее 2% – 336 тысяч гривен за год, или 28 тысяч гривен в месяц.

В Украину идут сильные морозы

Источник: Укргидрометцентр

Украину уже вскоре накроют сильные морозы. Температура начнет опускаться с 12 января. Так, уже в среду столбики термометров в северо-восточных регионах будут на уровне -12...-14 градусов. Ветер будет двигаться со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

К теме В Украину пришли лютые морозы, до – 15 градусов днем: прогноз погоды на 12 января

Температура воздуха

Холоднее всего будет в Чернигове – -13...-15 градусов.

В восточных и западных областях температура опустится до -5...-6 градусов.

В центре синоптики прогнозируют -9...-11 градусов, в Киеве – -12...-14 градусов.

Самые маленькие морозы будут в Крыму – -1...-3 градусов. В Одессе, Николаеве и Херсоне – -3...-5 градусов, а ночью до -9 градусов.



Прогноз погоды на 12 января / Карта Укргидрометцентра

Лютые морозы не задержатся надолго. Уже днем 14 января столбики термометров поднимутся. Почти во всех регионах они будут колебаться около 0 градусов. В то же время на востоке прогнозируют -4 градуса, а на юге – +3 градуса.

В западных и северных областях синоптики обещают небольшой снег. Далее столбики термометров будут подниматься.