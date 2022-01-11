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​Важливо Росія піде далі, – ексклюзивне інтерв'ю Чалого про шантаж Кремля та революцію в Казахстані

Російські навчання біля кордонів України

Джерело: Інтерфакс

Росія почала проводити військові навчання зі стрільбами в прикордонних районах з Україною. Навчання стартували у:

Воронезькій,

Бєлгородській,

Брянській,

Смоленській областях.

Росія використовує 300 одиниць військової техніки, зокрема, танки Т-72Б3, бойові машини піхоти БМП-2, а також штатне стрілецьке озброєння. Головним акцентом навчань називають контрольні стрільби, організацію маршів та обладнання опорних пунктів.

Ймовірне вторгнення Росії в Україну: головне

Володимир Путін вирішив посунути дату можливого вторгнення в Україну, яке, за даними розвідки, мало б припасти на початок 2022 року. Як повідомляє видання New York Times, причиною стали погодні умови.

У Кремлі також працювали над переміщення гелікоптерів до кордону з Україною. Це відбувалось на тлі сповільнення пересування російських військ.

Водночас українська розвідка попереджала про дії російських найманців на Донбасі. Окупанти продовжували утримувати свої війська у бойовій готовності.

Як розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, на території Росії поблизу кордонів України не спостерігається будь-яких переміщень техніки чи військ. Він також додав, що на кордоні з Білоруссю ситуація спокійна.

Напад на журналіста Куликова

Джерело: сайт поліції Києва

У центрі Києва ще 7 січня двоє рецидивістів напали на відомого журналіста Андрія Куликова. Сталося це на проспекті Перемоги. Сам Куликов розповів, що молодики накинулися на нього з криками "гоп-стоп", "90-ті повертаються", побили і, поваливши на землю, забрали усі цінні речі:

3 тисячі гривень,

банківську картку,

мобільний телефон.

Потерпілий звернувся до найближчого відділку поліції, й слідчі змогли швидко знайти та затримати грабіжників у одному зі столичних хостелів.

Мій стан – дуже нормальний. Вже вчора я вів свою програму "Пора року", повідомлення поліції з'явилось лише підвечір, 10 січня, насправді це сталося ще у п'ятницю, зранку. Через пів години після інциденту я вже був у поліції, правоохоронці спрацювали дуже швидко та оперативно,

– розповів "Детектор медіа" Куликов.

Внаслідок нападу журналіст отримав:

забій скроні;

синець під оком;

травмовані ребра.

Втім, на щастя, все м инулося без серйозних травм та переломів.

Хто такий Андрій Куликов Це знаний в Україні журналіст, радіо- та телеведучий, а також медіаексперт. Він також є співзасновником "Громадського радіо" і очолює Комісію з журналістської етики.

Хто напав на журналіста

Виявилося, що до нападу на журналіста причетні:

раніше судимий за пограбування, крадіжки та незаконний обіг наркотиків 23-річний хлопець з Миколаївщини;

його ровесник з Волині, який зараз має статус обвинуваченого за крадіжку.

За скоєне молодикам загрожує до 6 років позбавлення волі. За фактом грабежу вже відкрили кримінальне провадження. Затриманим оголосили про підозру і взяли під варту.

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Пожежа на території Благовіщенського собору в Харкові

Джерело: телеграм-канал "Харьков 1654"

У Харкові спалахнула пожежа на території Благовіщенського собору. Усе довкола храму заполонив густий і чорний дим. Пожежа виникла в одній зі споруд у дворі храму. Сама пам'ятка не постраждала від вогню, однак епіцентр дуже близько від однієї зі стін церкви.

На місці працювали рятувальники, яким вдалося ліквідувати пожежу за годину. Вогонь на території собору спалахнув о 8:45, а о 9:43 його вже загасили. Відомо, що жертв та постраждалих у надзвичайній події немає. Постраждала лише одноповерхова господарська будівля на площі 60 квадратних метрів.

Причини пожежі

За словами речника Харківського управління ДСНС Євгенія Василенка, всередині господарської будівлі біля храму горіли залишки свічок, одяг, парафін та інші речі. Попередньо, причиною пожежі називають коротке замикання електромережі.

Як гасили вогонь у Благовіщенському соборі Харкова / Фото ДСНС

Зарплата Володимира Зеленського

Джерело: 24 канал

Володимир Зеленський упродовж 2021 року на посаді президента України заробив 336 тисяч гривень. З цієї суми політик сплатив понад 65 тисяч податків та зборів. Посадовий оклад Зеленського – 28 тисяч гривень. Водночас надбавок та премій президент не отримував.



Зарплата Зеленського у 2021 / 24 канал

Зарплати українських посадовців у 2021 році

Секретар РНБО Олексій Данілов у 2021 році заробив понад 900 тисяч гривень. Щомісячна зарплата становила понад 60 тисяч гривень.

Спікер Руслан Стефанчук – 795 324 гривень.

Перший заступник голови Ради Олександр Корнієнко – 541 465 гривень;

Заступниця голови Ради Олена Кондратюк – 635 507 гривень.

Цікаво! За 2020 рік доходи Володимира Зеленського становили понад 19 мільйонів гривень, з них на президентську зарплату припало менш як 2% – 336 тисяч гривень за рік, або 28 тисяч гривень на місяць.

В Україну сунуть сильні морози

Джерело: Укргідрометцентр

Україну вже невдовзі накриють сильні морози. Температура почне опускатися з 12 січня. Так, вже у середу стовпчики термометрів у північно-східних регіонах будуть на рівні -12...-14 градусів. Вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

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Температура повітря

Найхолодніше буде у Чернігові – -13...-15 градусів.

У східних та західних областях температура опуститься до -5...-6 градусів.

У Центрі синоптики прогнозують -9...-11 градусів, у Києві – -12...-14 градусів.

Найменші морози будуть у Криму – -1...-3 градусів. В Одесі, Миколаєві та Херсоні – -3...-5 градусів, а вночі до -9 градусів.



Прогноз погоди на 12 січня / Карта Укргідрометцентру

Люті морози не затримаються надовго. Вже вдень 14 січня стовпчики термометрів піднімуться. Майже у всіх регіонах вони коливатимуться близько 0 градусів. Водночас на Сході прогнозують -4 градуси, а на Півдні – +3 градуси.

У західних та північних областях синоптики обіцяють невеликий сніг. Далі стовпчики термометрів підійматимуться.