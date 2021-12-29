Самые важные новости Украины и мира за среду, 29 декабря:

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Подробности пожара в Прикарпатье

Источник: Офис генпрокурора

В Косовской центральной районной больнице в Прикарпатье 28 декабря вспыхнул масштабный пожар. В огне погибли 3 человека. Смерть четвертой жертвы наступила, очевидно, от коронавируса.

Также в результате пожара пострадали 3 медика. Один из пострадавших получил более 90% ожогов тела.

Заметьте! Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что пострадавшего в пожаре вертолетом эвакуируют в Киев.

Офис генпрокурора назвал причину трагедии

Пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила, что причиной смертельного пожара стало нарушение требований безопасности. В настоящее время идет расследование трагедии.

В МВД Украины рассказали, что в реанимации работали 5 кислородных концентраторов. После смерти инфицированного один из работников поставил заупокойную свечку.

Пламя сконтактировало с перенасыщенным кислородом воздухом. Дальше мгновенно вспыхнуло медицинское оборудование, ткань и вещи.

28 декабря в Косовской больнице именно действия человека, его неосведомленность об элементарных законах физики и пренебрежении правилами безопасности, привели к невосполнимым потерям,

– говорится в сообщении.

Люди сгорели заживо

Жуткие детали раскрыл городской голова Косово Юрий Плосконос. Он опроверг информацию, что в палате реанимации прогремел взрыв. По словам политика, трагедия может быть трагическим стечением обстоятельств.

По словам Плосконоса, когда умирает пациент или пациентка, санитарки всегда ставят свечу в обычных палатах. В то же время мэр подчеркнул: он не знал, что это делают также в реанимациях.

Плосконос заметил: если зажечь свечу, то кислород в воздухе не загорится. Следовательно, свечу могли зацепить одеждой или она перевернулась и сконтактировала с веществами, перенасыщенными кислородом.

Больные сгорели, выходит, заживо. В палате один обгоревший труп и еще два на соседних кроватях. Все пожилые люди – за 70. Четвертая смерть уже на первом посту. Это женщина, которая, скорее всего, задохнулась. Вторую спасли. Все лечились от коронавируса,

– заявил политик.

Кто именно поставил свечку – пока неизвестно.

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В Броварах провайдер отключил 24 канал

Источник: 24 канал

В Броварах местный кабельный оператор "Экта" отключил 24 канала. Тысячи украинцев не могут узнать важную информацию о жизни Украины и мира.

Провайдер объясняет свои действия нехваткой денег. Он пытался несколько раз поднять ежемесячную стоимость присутствия 24 канала в сети.

Более того, провайдер заявил, что "другие каналы (вероятно, с орбиты союзников Медведчука – 24 канал) готовы платить даже больше".

Свои финансовые проблемы провайдер, очевидно, планировал решить за счет отдельных каналов, не входящих в крупные телегруппы. Среди них 24 канал отличается независимой и правдивой позицией.

24 канал обратится в СНБО

В Броварах 24 канал отключили на фоне реальной угрозы вторжения. Такие действия напоминают часть информационной войны. Именно поэтому 24 канал обратится к СНБО и руководству государства и соответствующим государственным органам с требованием дать оценку действиям провайдера.

Если в действиях провайдера обнаружат нарушения, его привлекут к ответственности.

Примите к сведению! Пожаловаться на действия провайдера можно по телефонам: 0 4594 66 427, 096 780 45 07, 050 432 20 22. Или отправить сообщение на электронную почту компании – info@ektatv.com.ua.

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Россия отвергла предложение о заседании ТКГ

Источник: телеграм украинской делегации в ТКГ

Российские оккупанты продолжают нарушать режим тишины на Донбассе. Поэтому украинская делегация в Трехсторонней контактной группе инициировала внеочередное заседание. Оно должно было состояться в среду, 29 декабря.

В то же время страна-агрессор отвергла предложение. Об этом рассказал исполняющий обязанности первого заместителя председателя украинской делегации в ТКГ Андрей Костин.

Он подчеркнул, что украинская сторона – отдана необходимости соблюдать меры по усилению режима прекращения огня. Она будет прилагать все возможные усилия к деэскалации ситуации на линии разграничения.

Представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что страна-оккупантка назвала предлагаемую встречу "нецелесообразной". Это сразу показывает: что кому нужно.

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Байден и Путин проведут еще один разговор

Источник: Белый дом

Пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Эмили Хорн сообщила, что следующий телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Путина состоится в четверг, 30 декабря. Президенты обсудят будущие дипломатические отношения между Штатами и Россией.

Администрация Байдена продолжает вести широкую дипломатию с нашими европейскими союзниками и партнерами, консультируя в ответ на военное наращивание России на границе с Украиной,

– сказала Хорн.

По словам политика, американский президент уже общался с европейскими лидерами, НАТО, ЕС, ОБСЕ и Украиной.

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Киев – в списке умных городов

Источник: телеграм-канал Петра Оленича

В рейтинге 100 умных городов мира столица заняла 82 место из 118 возможных. В течение года Киев поднялся сразу на 16 ступеней. Ему удалось обойти такие столицы, как Рим, Стамбул и Лиссабон.

Эксперты положительно оценили в Киеве:

онлайн-покупку билетов в общественный транспорт;

сервисы парковки;

е-документы.

Заметьте! Рейтинг возглавили Сингапур, Цюрих и Осло.