Рада поддержала Александра Ткаченко как будущего министра культуры и Ольгу Стефанишин как вице-премьера по вопросам европейской интеграции. В Запорожье в нелегальном детском саду от рук воспитательницы погибла годовалая девочка. Суд разрешил принудительно привести пятого президента Петра Порошенко на допрос в ГБР. Погода в Украине в очередной раз удивляет. Такими были главные новости 4 июня.

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Ткаченко – новый министр культуры

4 июня депутаты Верховной Рады поддержали кандидатуру "слуги народа" и бывшего медиаменеджера Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики.

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В частности, за него проголосовали 263 народных избранника. Против высказались 55 депутатов, воздержались – 44, не участвовали в голосовании – 27.

Как проходило голосование за Александра Ткаченко

"Слуга народа" : 229 – за, 2 – воздержались, 4 – не голосовали;

: 229 – за, 2 – воздержались, 4 – не голосовали; "Оппозиционная платформа – За жизнь" : 30 – против, 10 – не голосовали;

: 30 – против, 10 – не голосовали; "Европейское солидарность" : 24 – против, 1 воздержался и 1 не голосовал;

: 24 – против, 1 воздержался и 1 не голосовал; "Батькивщина" : 15 – воздержались, 1 не голосовал;

: 15 – воздержались, 1 не голосовал; "За будущее" : 12 – за, 4 – воздержались, 1 – не голосовал;

: 12 – за, 4 – воздержались, 1 – не голосовал; "Голос" : 15 – воздержались, 3 – не голосовали;

: 15 – воздержались, 3 – не голосовали; "Доверие" : 14 – за, 2 не голосовали;

: 14 – за, 2 не голосовали; Внефракционные: 8 – за, 1 – против, 7 – воздержались, 1 не голосовал.



Результаты голосования в Раде за Ткаченко на должность министра культуры / Скриншот

После голосования Ткаченко поблагодарил депутатов за доверие и отметил, что впереди – много вызовов.

Реальная цифра, которую нужно направить на поддержку культуры и туризма, 3 – 4 миллиарда гривен. Чтобы выжить и вернуться к разговору о развитии. После этого мы сможем двигаться дальше. Системно и сотрудничая с индустрией,

– написал он.

Ранее он отмечал такие первоочередные задачи для развития гуманитарной сферы:

принятие закона о культуре и креативных индустриях;

финансовая поддержка культуры во время кризиса из-за пандемии коронавируса.

Президент Владимир Зеленский, со своей стороны, отметил, что Александр Ткаченко – достойная кандидатура на должность министра культуры и в целом является опытным человеком.

Добавим, что должность министра культуры пустовала еще с начала марта. Тогда в отставку отправили Владимира Бородянского.

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Ольга Стефанишина стала новым вице-премьером по евроинтеграции

Также Верховная Рада поддержала назначение Ольги Стефанишиной на должность вице-премьера по вопросам европейской интеграции.

Решение назначить Стефанишину вице-премьером по вопросам европейской интеграции на заседании парламента поддержали 255 народных избранников.

Во время выступления в парламенте Стефанишина назвала такие приоритеты в своей работе:

защита национального товаропроизводителя. Это можно сделать в рамках пересмотра Соглашения об ассоциации уже в начале 2021 года;

настаивает на увеличении финансирования (не кредитного) для Украины, доступа к программам трансграничного сотрудничества, расширении двустороннего сотрудничества со странами по развитию инфраструктурных проектов;

внесение изменений в законодательства, которые приняла Рада по таможенной либерализации.

Стефанишина также добавила, что работа в направлении ЕС и НАТО должна проходить в тесном сотрудничестве с Верховной Радой и Президентом Украины.

Кандидатуру Стефанишиной на должность вице-премьера по вопросам европейской интеграции предложил премьер Денис Шмыгаль. Ранее ее также согласовала фракция "Слуга народа" на заседании 1 июня.

Кроме того, Рада уволила предшественника Стефанишиной – Вадима Пристайко. За это свои голоса отдали 296 парламентариев. В то же время депутаты выступили против заочного увольнения уже экс-премьера. Они раскритиковали тот факт, что Пристайко не отчитался о проделанной работе в зале Верховной Рады.

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Абрамовский не стал министром экологии

Заметим, хотя Верховная Рада приняла ряд кадровых изменений, но к назначению Романа Абрамовского министром экологии не дошло. Скорее всего, его кандидатуру будут рассматривать уже в пятницу, 5 июня.

О причинах, почему этого не сделали, спикер парламента Дмитрий Разумков лаконично уклонился от ответа журналистам. Однако выразил надежду, что в ближайшее время таки назначат именно Абрамовского.

Депутаты в кулуарах говорят, что его не назначили, так как в есть вопросы к его декларации. Именно поэтому ряд парламентариев высказалась против кандидатуры Абрамовского.

Согласно декларации Абрамовского, его семья владеет:

двумя квартирами в Киеве;

коллекцией дорогих часов, ювелирных изделий;

элитным автопарком: Mercedes Benz S500 2010 года выпуска, Range Rover 2013 и BMW X5 2008 года выпуска.

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Убийство ребенка в Запорожье

Жуткий случай произошел в Запорожье. Здесь годовалая девочка пошла в детский сад впервые. Но уже через несколько часов воспитательница позвонила родителям и сказала, что ребенок не дышит.

Женщине уже сообщили о подозрении. Ей инкриминируют совершение умышленного убийства. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой. Вероятнее всего, владелица детского сада останется под стражей.

Досудебное следствие установило, что 51-летняя женщина открыла детский сад без разрешительных документов. Свои услуги подозреваемая рекламировала в интернете.

Между тем, в сети опубликовали видео, как воспитательница убивала ребенка. Она, в частности, примотала к лицу девочки подушку, чтобы та не кричала. Зато родителям женщина сказала, что девочка сама могла задохнуться во сне. Более того, она сначала скрывала факт преступления.

Видео с камер наблюдения зафиксировали, как к лицу ребенка приложили подушку:

Детали трагедии

Родители принесли своего ребенка в возрасте год и два месяца в ясли впервые, чтобы она "могла завести себе новых друзей". Ясли нашли по объявлению в интернете.

Уже через несколько часов позвонила воспитательница и сообщила, что ребенок не дышит.

Скорую вызвали уже родители. Они сами пытались реанимировать ребенка до приезда медиков, но девочка умерла. Впоследствии выяснилось, что она захлебнулась рвотой, когда плакала.

Родители узнали, что ребенок поссорился со сверстником. Тот ее укусил, а от стресса у ребенка началась рвота.

Воспитательница пыталась все скрыть, чтобы не видно было, что девочка срыгивала. Никакой помощи ребенку она не предоставила.

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Порошенко на допрос в ГБР приведут принудительно

Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Петра Порошенко для допроса в качестве свидетеля в Государственное бюро расследований. Допрос должен состояться 10 июня в 11:00.

Это дело касается обстоятельств перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников.

Адвокат политика Игорь Головань в фейсбуке написал, что решение Печерского суда о принудительном приводе Петра Порошенко в ГБР – незаконное, поскольку судебное заседание состоялось без его клиента. По словам защитника, Порошенко о судебном заседании не информировали и к участию в нем не приглашали. Также юрист отметил, что подобные решения в отношении Петра Порошенко принимают не впервые.

Заметим, что Петра Порошенко вызвали на допрос по делу незаконного перемещения картин на 29 мая, однако он не пришел.

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Проделки погоды

Из-за изменений климата в Украине зима в 2021 году и в ближайшие 10 лет будут малоснежными и теплыми. Что касатся лета, то в ближайшие годы летние сезоны будут теплыми или даже жаркими. О таком прогнозе сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

По его словам, наибольшее повышение температуры происходит в северных регионах Украины – там оно достигает катастрофических показателей. В направлении на юг – постепенно нормализуется. Однако, в отличие от, например, Балкан, ситуация в Украине – все равно ярко выражена и это не может не беспокоить климатологов.

Такие катаклизмы он объясняет тем, что среднегодовая температура в Украине повышается быстрее, чем глобальная.

В то же время трехдневные выходные 6, 7 и 8 июня в 2020 году будут по-настоящему летними и солнечными. Местами прогнозируют до +30 градусов тепла.

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Прогноз погоды на 6, 7 и 8 июня в Украине

В Киеве синоптики обещают солнечную погоду без осадков, температура воздуха будет колебаться в пределах +21 градуса.

Похожую погоду прогнозируют в Черниговской, Сумской, Донецкой и Луганской областях – от +20 до +21 градуса тепла. В то же время на Полтавщине 7 июня возможен дождь, но также 21 градус тепла.

Осадки обещают в Харькове, Запорожье, Николаеве и Днепре. Температура воздуха в этих регионах поднимется до +23 градусов тепла.

Зато в Черкассах будет солнечно и +23.

На Троицу в Житомирской и Винницкой областях погода будет пасмурной, но с прояснениями. Температура воздуха в пределах +21...+22 градусов.

В Одессе, Херсоне и Крыму будет очень тепло и солнечно – до +25 градусов. Похожая погода будет и в Черновцах – до +23 градусов.

В Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровненской областях и на Волыни будет тепло и без осадков. Синоптики обещают от +20 до +22 градусов тепла.

Зато во Львове и Ужгороде пройдут дожди, а воздух прогреется до +21...+25 градусов тепла.