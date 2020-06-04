Рада підтримала Олександра Ткаченка як майбутнього міністра культури та Ольгу Стефанішину як віцепрем’єрку з питань європейської інтеграції. У Запоріжжі в нелегальному дитсадку від рук виховательки загинула однорічна дівчинка. Суд дозволив примусово привести п’ятого президента Петра Порошенка на допит в ДБР. Погода в Україні вкотре дивує. Такими були головні новини 4 червня..

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Ткаченко – новий міністр культури

4 червня депутати Верховної Ради підтримали кандидатуру "слуги народу" та колишнього медіаменеджера Олександра Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики.

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Зокрема, за нього проголосували 263 народні обранці. Проти висловились 55 депутатів, утримались – 44, не брали участь у голосуванні – 27.

Як відбувалося голосування за Олександра Ткаченка

"Слуга народу" : 229 – за, 2 – утримались, 4 – не голосували;

: 229 – за, 2 – утримались, 4 – не голосували; "Опозиційна платформа – За життя" : 30 – проти, 10 – не голосували;

: 30 – проти, 10 – не голосували; "Європейська солідарність" : 24 – проти, 1 утримався та 1 не голосував;

: 24 – проти, 1 утримався та 1 не голосував; "Батьківщина" : 15 – утримались, 1 не голосував;

: 15 – утримались, 1 не голосував; "За майбутнє" : 12 – за, 4 – утримались, 1 – не голосував;

: 12 – за, 4 – утримались, 1 – не голосував; "Голос" : 15 – утримались, 3 – не голосували;

: 15 – утримались, 3 – не голосували; "Довіра" : 14 – за, 2 не голосували;

: 14 – за, 2 не голосували; Позафракційні: 8 – за, 1 – проти, 7 – утримались, 1 не голосував.



Результати голосування в Раді за Ткаченка на посаду міністра культури / Скриншот

Після голосування Ткаченко подякував депутатам за довіру та зазначив, що попереду – багато викликів.

Реальна цифра, яку потрібно спрямувати на підтримку культури та туризму, 3 – 4 мільярди гривень. Щоб вижити та повернутися до розмови про розвиток. Після цього ми зможемо рухатися далі. Системно та співпрацюючи з індустрією,

– написав він.

Раніше він наголошував на таких першочергових завданнях для розвитку гуманітарної сфери:

схвалення закону про культуру й креативні індустрії;

фінансова підтримка культури в час кризи через пандемію коронавірусу.

Президент Володимир Зеленський, зі свого боку, зауважив, що Олександр Ткаченко – гідна кандидатура на посаду міністра культури та загалом є досвідченою людиною.

Додамо, що посада міністра культури пустувала ще від початку березня. Тоді у відставку відправили Володимира Бородянського.

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Ольга Стефанішина стала новим віцепрем’єром з євроінтеграції

Також Верховна Рада підтримала призначення Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем’єрки з питань європейської інтеграції.

Рішення призначити Стефанішину віцепрем’єркою з питань європейської інтеграції на засіданні парламенту підтримали 255 народних обранців.

Під час виступу в парламенті Стефанішина назвала такі пріоритети у своїй роботі:

захист національного товаровиробника. Це можна зробити у межах перегляду Угоди про асоціацію вже на початку 2021 року;

наполягання на збільшенні фінансування (не кредитного) для України, доступу до програм транскордонної співпраці, розширенні двосторонньої співпраці з країнами щодо розвитку інфраструктурних проєктів;

впровадження змін до законодавства, які ухвалила Рада, щодо митної лібералізації.

Стефанішина також додала, що робота у напрямку ЄС та НАТО повинна проходити у тісній співпраці з Верховною Радою та Президентом України.

Кандидатуру Стефанішиної на посаду віцепрем’єрки з питань європейської інтеграції запропонував прем’єр Денис Шмигаль. Раніше її також погодила фракція "Слуга народу" на засіданні 1 червня.

Крім того, Рада звільнила попередника Стефанішиної – Вадима Пристайка. За це свої голоси віддали 296 парламентарів. Водночас депутати виступили проти заочного звільнення вже експрем’єра. Вони розкритикували той факт, що Пристайко не прозвітував про виконану роботу в залі Верховної Ради.

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Абрамовський не став міністром екології

Зауважимо, хоча Верховна Рада ухвалила низку кадрових змін, але до призначення Романа Абрамовського міністром екології не дійшло. Найімовірніше, його кандидатуру розглядатимуть вже у п'ятницю, 5 червня.

Щодо причин, чому цього не зробили, спікер парламенту Дмитро Разумков лаконічно ухилився від відповіді журналістам. Однак висловив сподівання, що найближчим часом таки призначать саме Абрамовського.

Депутати у кулуарах кажуть, що його не призначили, оскільки у них є запитання до його декларації. Саме тому низка парламентарів висловилась проти кандидатури Абрамовського.

Згідно з декларацією Абрамовського, його сім'я володіє:

двома квартирами в Києві,

колекцією дорогих годинників, ювелірних виробів

елітним автопарком: Mercedes Benz S500 2010 року, Range Rover 2013 року та BMW X5 2008 року.

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Вбивство дитини в Запоріжжі

Моторошний випадок стався в Запоріжжі. Тут однорічна дівчинка пішла у дитячий садочок вперше. Але вже за кілька годин вихователька зателефонувала батькам і сказала, що дитина не дихає.

Жінці вже повідомили про підозру. Їй інкримінують скоєння умисного вбивства. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваній. Найімовірніше, що власниця дитсадка залишиться під вартою.

Досудове слідство встановило, що 51-річна жінка відкрила дитячий садок без жодних дозвільних документів. Свої послуги підозрювана рекламувала в інтернеті.

Тим часом, у мережі опублікували відео, як вихователька вбивала дитину. Вона, зокрема, примотала до обличчя дівчинки подушку, аби та не кричала. Натомість батькам жінка сказала, що дівчинка сама могла задихнутись уві сні. Більше того, вона спочатку приховувала факт злочину.

Відео з камер спостереження зафіксували, як до обличчя дитини приклали подушку:

Деталі трагедії

Батьки принесли свою дитину віком рік і два місяці до ясел вперше, аби вона "могла завести собі нових друзів". Ясла знайшли за оголошенням в інтернеті.

Вже через кілька годин зателефонувала вихователька і повідомила, що дитина не дихає.

Швидку викликали вже батьки. Вони самі намагалися реанімувати дитину до приїзду медиків, але дівчинка померла. Згодом з'ясувалося, що вона захлинулася блювотинням, коли плакала.

Батьки дізналися, що дитина посварилася з однолітком. Той її вкусив, а від стресу в малечі почалася блювота.

Вихователька намагалась усе приховати, аби не видно було, що дівчинка зригувала. Жодної допомоги дитині вона не надала.

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Порошенка на допит в ДБР приведуть примусово

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про примусовий привід п’ятого президента Петра Порошенка для допиту як свідка у Державне бюро розслідувань. Допит має відбутися 10 червня об 11 годині.

Ця справа стосується обставин переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників.

Адвокат політика Ігор Головань у фейсбуці написав, що рішення Печерського суду про примусовий привід Петра Порошенка до ДБР – незаконне, бо судове засідання відбулося без його клієнта. За словами захисника, Порошенка про судове засідання не інформували та до участі в ньому не запрошували. Також юрист наголосив, що подібні рішення щодо Петра Порошенка ухвалюють не вперше.

Зауважимо, що Петра Порошенка викликали на допит у справі незаконного переміщення картин на 29 травня, проте він не прийшов.

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Витівки погоди

Через зміни клімату в Україні зима у 2021 році та у найближчі 10 років будуть малосніжними та теплими. Щодо літа, то у найближчі роки літні сезони будуть теплими або навіть спекотними. Про такий прогноз повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

За його словами, найбільше підвищення температури відбувається у північних регіонах України – там воно сягає катастрофічних показників. У напрямку на південь – поступово нормалізується. Проте, на відміну від, наприклад, Балкан, ситуація в Україні – все одно яскраво виражена та це не може не турбувати кліматологів.

Такі катаклізми він пояснює тим, що середньорічна температура в Україні підвищується швидше, ніж глобальна.

Водночас, триденні вихідні 6, 7 та 8 червня у 2020 році будуть по-справжньому літніми та сонячними. Подекуди прогнозують до +30 градусів тепла.

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