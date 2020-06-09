Оккупированные территории Донбасса на переговорах ТКГ будут представлять двое журналистов, врач и юрист. На Донбассе подорвался автомобиль ВСУ, ранены 10 военных. Известный российский актер Михаил Ефремов устроил пьяную аварию в центре Москвы. Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о референдуме. "Приватбанк" запустил новый сервис. Такими были главные новости 9 июня.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Новые представители Донбасса

Андрей Ермак ранее заявлял о желании привлечь к переговорам ТКГ в Минске представителей оккупированных территории, которые покинули Донбасс из-за войны. Так, Офис Президента пригласил к переговорам двух журналистов, врача и юриста.

Тем временем Министр культуры Ткаченко выступил против запрета на показ фильмов российских пропагандистов

Перечень представителей от Донбасса в ТКГ:

Сергей Гармаш – журналист, будет представлять Донецкую область;

Денис Казанский, журналист, будет представлять Донецкую область;

Вадим Горан – юрист, руководитель Международной общественной организации "Луганское землячество", будет представлять Луганскую область;

Константин Либстер – врач, будет представлять Луганскую область. Отметим, что отец врача есть в базе сайта "Миротворец", поскольку поддерживает связи с оккупационной администрацией, активно участвует в пророссийских пропагандистских акциях, а также имеет награды террористической организации "ЛНР".

Заметим, что это впервые за более чем 5 лет к диалогу в составе украинской делегации привлечены представители временно оккупированного Донбасса.

В то же время Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что хочет, чтобы украинская власть говорила напрямую с боевиками. Украинская делегация категорически от этого отказывается.

Что известно о ТКГ?Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины состоит из представителей Украины, ОБСЕ и России. Группу сформировали для облегчения дипломатического решения войны на Донбассе.

10 раненых военных

9 июня около 9:30 в районе Дворца культуры "Авдеевский коксохимический завод" подорвался автомобиль ВСУ с украинскими военными. 10 бойцов получили ранения.

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Местная прокуратура уже начала расследование дела, а пострадавшим военнослужащим оказали медицинскую помощь.



Так выглядит авто после взрыва / Фото Офис Генпрокурора

Авария с Ефремовым

Известный российский актер Михаил Ефремов устроил пьяную аварию в центре Москвы, в ДТП погиб 57-летний россиянин Сергей Захаров.

Узнайте больше Что известно о Михаиле Ефремове: критика Путина, алкоголизм и уже не первое ДТП

Михаила Ефремова уже задержали, суд будет избирать ему меру пресечения. Теперь Ефремову грозит 12 лет тюрьмы.

Утром СМИ сообщали, что Ефремов признал себя виновным в ДТП, но адвокат актера отрицает эту информацию. Заметим, что сначала актер не хотел покидать квартиру, когда к нему пришли правоохранители.

Сейчас появились данные, что он был не только пьян, но и под наркотиками.

Что известно о Михаиле Ефремове:

Известный российский актер и телеведущий.

В фильмографии актера более сотни киноработ.

Ефремов также известен как ведущий телевизионной программы "Жди меня".

Он выступал со сцены с критикой путинского режима.

Открыто признавался о проблемах с алкоголем и даже кодировании.

Уже был участником аварий.

Момент ДТП и арест Ефремова: видео

Законопроект о референдуме

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум". Документ предусматривает осуществление народного волеизъявления по 4 вопросам и с возможностью электронного голосования.

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Предметом референдума могут быть:

утверждение закона о внесении изменений в разделы i, III, XIII Конституции Украины. То есть речь идет об общих принципах, выборах, сам референдум, правосудие и прочее;

общегосударственного значения;

об изменении территории Украины;

об утрате силы законом Украины или отдельными его положениями.

В то же время референдум не допускается по законопроектам касательно вопросов налогов, бюджета и амнистии. Назначить референдум может президент, Верховная Рада и сам народ (не менее 3 миллионов человек). Все зависит от предмета референдума.

Больше о законопроекте Зеленского о референдуме – читайте по ссылке.

Новинки от "Приватбанка"

"Приватбанк" запустил новый сервис: теперь можно получить наличные деньги во время оплаты покупок в кассах магазинов, без использования банкомата. Услугой может пользоваться любой клиент банка.

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Снимать наличные через кассы в магазинах, кафе и в отделениях "Укрпочты" смогут все украинцы с 1 августа. Однако эти заведения должны иметь регистраторы расчетных операций.

Максимальная сумма выдачи наличных на одну транзакцию составляет 500 гривен, независимо от стоимости покупки.

Чтобы получить наличные покупатель должен оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные. Подтверждение такой операции на кассе сопровождается введением PIN-кода банковской карты пользователя.