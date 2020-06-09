Окуповані території Донбасу на переговорах ТКГ представлятимуть двоє журналістів, лікар та юрист. На Донбасі підірвався автомобіль ЗСУ, поранено 10 військових. Відомий російський актор Михайло Єфремов влаштував п’яну аварію у центрі Москви. Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт про референдум. "Приватбанк" запустив новий сервіс. Такими були головні новини 9 червня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Нові представники Донбасу

Андрій Єрмак раніше заявляв про бажання залучити до переговорів ТКГ у Мінську представників окупованих території, які покинули Донбас через війну. Так, Офіс Президента запросив до переговорів двох журналістів, лікаря та юриста.

Тим часом Міністр культури Ткаченко виступив проти заборони на показ фільмів російських пропагандистів

Перелік представників від Донбасу у ТКГ:

Сергій Гармаш – журналіст, представлятиме Донецьку область;

Денис Казанський – журналіст, представлятиме Донецьку область;

Вадим Горан – юрист, керівник Міжнародної громадської організації "Луганське земляцтво", представлятиме Луганську область;

Костянтин Лібстер – лікар, представлятиме Луганську область. Зазначимо, що батько лікаря є в базі сайту "Миротворець", оскільки підтримує зв'язки з окупаційною адміністрацією, активно бере участь у проросійських пропагандистських акціях, а також має нагороди терористичної організації "ЛНР".

Зауважимо, що це уперше за понад 5 років до діалогу у складі української делегації залучені представники тимчасово окупованого Донбасу.

Водночас Володимир Путін у розмові з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель заявив, що хоче, аби українська влада говорила напряму з бойовиками. Українська делегація категорично від цього відмовляється.

Що відомо про ТКГ?Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Сході України складається з представників України, ОБСЄ та Росії. Групу сформували для полегшення дипломатичного вирішення війни на Донбасі.

10 поранених військових

9 червня близько 9:30 в районі Палацу культури "Авдіївський коксохімічний завод" підірвався автомобіль ЗСУ з українськими військовими. 10 бійців отримали поранення.

Важливо На суді показали фото російського "Бука", який збив літак у небі над Донбасом

Місцева прокуратура уже розпочала розслідування справи, а постраждалим військовослужбовцям надали медичну допомогу.



Так виглядає авто після вибуху / Фото Офіс Генпрокурора

Аварія з Єфремовим

Відомий російський актор Михайло Єфремов влаштував п’яну аварію у центрі Москви, у ДТП загинув 57-річний росіянин Сергій Захаров.

Дізнайтеся більше Що відомо про Михайла Єфремова: критика Путіна, алкоголізм і вже не перша ДТП

Михайла Єфремова уже затримали, суд обиратиме йому запобіжний захід. Тепер Єфремову загрожує 12 років тюрми.

Вранці ЗМІ повідомляли, що Єфремов визнав себе винним у ДТП, але адвокат актора заперечує цю інформацію. Зауважимо, що спершу актор не хотів покидати квартиру, коли до нього прийшли правоохоронці.

Зараз з’явилися дані, що він був не лише п’яним, але й під наркотиками.

Що відомо про Михайла Єфремова:

Відомий російський актор і телеведучий.

У фільмографії актора понад сотня кіноробіт.

Єфремов також відомий як ведучий телевізійної програми "Жди меня".

Він виступав зі сцени з критикою путінського режиму.

Відкрито зізнавався про проблеми з алкоголем і навіть кодування.

Вже був учасником аварій.

Момент ДТП та арешт Єфремова: відео

Законопроєкт про референдум

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Докумет передбачає здійснення народного волевиявлення з 4 питань та з можливістю електронного голосування.

Зверніть увагу Інститут першої леді: навіщо це Зеленському та що робили дружини інших президентів

Предметом референдуму можуть бути:

затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України. Тобто мовиться про про загальні засади, вибори, сам референдум, правосуддя та інше;

загальнодержавного значення;

про зміну території України;

про втрату чинності законом України або окремими його положеннями.

Водночас референдум не допускається щодо законопроєктів з питань податків, бюджету та амністії. Призначити референдум може президент, Верховна Рада та сам народ (не менше 3 мільйонів людей). Усе залежить від предмету референдуму.

Більше про законопроєкт Зеленського про референдум – читайте за посиланням.

Новинки від "Приватбанку"

"Приватбанк" запустив новий сервіс: тепер можна отримати готівку під час оплати покупок у касах магазинів, без використання банкомату. Послугою може користуватися будь-який клієнт банку.

Цікаво Куди вкласти гроші у 2020 році: як вибрати вигідний фінансовий актив

Знімати готівку через каси у магазинах, кафе та у відділеннях Укрпошти зможуть всі українці з 1 серпня. Однак ці заклади повинні мати реєстратори розрахункових операцій.

Максимальна сума видачі готівки на одну транзакцію становить 500 гривень, незалежно від вартості покупки.

Щоб отримати готівку покупець має оплатити товар банківською карткою та повідомити касиру про бажання зняти готівку. Підтвердження такої операції на касі супроводжується введенням PIN-коду банківської картки користувача.