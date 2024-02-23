Американский генерал назвал главные ошибки Запада в отношении Украины

Высокопоставленный американский генерал в отставке накануне второй годовщины полномасштабного вторжения рассказал, что стало главной ошибкой Запада в войне в Украине. Речь идет о российском вторжении, начиная с 2014 года.

Генерал армии США в отставке рассказал вашингтонскому Центру международных и стратегических исследований (CSIS), что Штаты никогда не имели правильного подхода к отношениям с Путиным. Это началось еще со второго срока президентства Джорджа Буша-младшего, когда действия и намерения российского диктатора трактовали некорректно.

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Что сказал Кларк об ошибках Запада в войне в Украине

Уэсли Кларк заявил, что США неправильно отреагировали на:

вторжение Путина в Грузию во время Олимпийских игр 2008 года,

во время "перезагрузки отношений" при Обаме,

когда согласились на его присутствие в Сирии.

Генерал убежден, что "непонимание направления развития России уходит корнями в период после распада СССР, когда "бывшие сотрудники КГБ переименовали себя в политиков, депутатов парламента и новых россиян". Генерал вспомнил, что в 90-х годах:

США отправили в Россию экономистов, чтобы избавиться от госпредприятий. Так возникли российские олигархи;

президент Клинтон думал, что у него прекрасные отношения с Борисом Ельциным, а тот сказал ему: "мы не хотим расширения НАТО";

глава МИД Болгарии сказала ему 1997 году: "Посмотрите, сегодня Россия слабая. Когда она снова станет сильной и они вернутся, но к этому времени мы должны оказаться в НАТО".

Генерал заявил, что главная ошибка Запада в отношении Украины – это действия администрации США в 2014 году, когда США фактически послала сигнал украинцам смириться с потерей Крыма.

Они бы сопротивлялись уже тогда,

– заявил генерал.

Он пояснил, что в 2014 году уже на посту президента Порошенко поехал в Брюссель и попросил военной помощи, предоставив президенту Обаме список того, что ему нужно для отражения атаки России на Донбассе.

В ответ США сказали, что "никаких РСЗО" "никаких F-16" и "до 2022 года там шла война в которой погибли десятки тысяч людей". Генерал убежден, что такие решения Обамы были "наивными".

Уэсли Кларк вспомнил, что пытался добиваться в Белом доме поддержки Украины еще в 2014 году, объясняя, что Россия уже ведет захватническую войну.

Мне ответили: "Это недоразумение, Украина на самом деле не отдельная страна, там всегда были такие разногласия, и речь идет там о деньгах и организованной преступности. И не воспринимайте это серьезно; нам нужен Путин, чтобы помочь нам с ядерной сделкой с Ираном. Таким образом администрация Обамы, допустила две фундаментальные ошибки. Во-первых, когда они объявили о повороте в Азию, показалось, что нас больше не интересует то, что происходит в Европе,

– вспомнил генерал.

Второй ошибкой Обамы он назвал то, что политика президента США на Ближнем Востоке, его стремление утихомирить Иран привели к тому, что США впустили Путина на Ближний Восток, ослабили восприятие того, что он делал в Украине.

"Это привело к сегодняшней войне", – заявил генерал.

Какие ошибки нынешней администрации США

Уэсли Кларк заявил, что нынешняя администрация США допустила ошибку накануне полномасштабного вторжения.

По мнению генерала, встреча президента Джо Байдена с Путиным летом 2021 года была "слишком джентльменской", вместо того, чтобы "категорически заявить российскому руководителю: "Не смей вторгаться в Украину".

Генерал также раскритиковал Белый дом за то, что в начале полномасштабного вторжения, когда воздушное пространство Украины долгое время не было закрыто, то доминировал нарратив об избежании "конфронтации с Россией".

А потом вся военная помощь, которую мы предоставляли, выделялась понемногу. И оправданий этому было много, например, "украинцы недостаточно подготовлены". Так, если честно, у них в вооруженных силах больше хорошо образованных людей, чем у нас. В школах Украины образование лучше, чем у многих у нас в США,

– убежден Кларк.

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Генерал назвал и положительные результаты политики США за 2 года полномасштабной войны. В частности, удалось сплотить НАТО, избежать конфронтации с Россией, выиграть информационную войну от начала, предупредив всех о том, что происходит. Генерал объяснил, что могло быть гораздо хуже. Ведь Украина таки получила Stinger, Javelin. Однако в США в дальнейшем есть А-10, F-16, устаревшие системы ATACMS, много боеприпасов 155 миллиметров.