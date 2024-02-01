Залужный определил главные задачи на 2024 год и заговорил об изменениях в подходах ведения войны
Источник:CNN
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал статью. В ней он очертил главные задачи нашего войска на 2024 год. В частности, заговорил об изменениях в подходах ведения войны со страной-агрессором.
Как отметил Валерий Залужный, он убежден, что мы должны быть более мобильными в тактике и средствах. Это позволит одержать победу в войне, которую развязала Россия.
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Как Залужный очертил задания на 2024 год
По словам главнокомандующего ВСУ, мы должны использовать наш уникальный опыт ведения боевых действий, а также искать новые возможности и пути, чтобы получить преимущество над противником.
Поэтому, в этом контексте, подчеркивает он, несомненное преимущество имеют именно технологии, если сравнивать с традицией ведения боя. Благодаря им можно увеличить количество бесконтактных боевых действий, что позволит снизить уровень потерь.
Итак, с учетом требований сегодняшнего дня, самая главная наша задача будет заключаться в принятии новой точки зрения на формы и способы применения Сил обороны для достижения Победы,
– подчеркнул Валерий Залужный.
По словам главнокомандующего ВСУ, основная причина изменения стратегии, форм и способов применения войск – развитие вооружения и военной техники, особенно беспилотных систем, которые массово применяют и которые позволяют выполнять широкий спектр задач.
Поэтому беспилотные системы, наряду с другими новейшими видами вооружений, являются едва ли не единственным инструментом выхода из военных действий позиционной формы, которые являются во времени не выгодными для Украины по целому ряду причин,
– отметил он.
В то же время он обратил внимание на другие факторы, которые влияют на решение искать новые формы применения Сил обороны. Среди них:
- нестабильная политическая ситуация вокруг нашей страны, из-за чего сокращается военная поддержка;
- высокая вероятность, что Россия будет провоцировать ряд конфликтов типа тех, которые вспыхнули в Израиле и Йемене, чтобы отвлекать от поддержки Украины основных партнеров;
- истощенность запасов ракет и боеприпасов к артиллерии и ПВО у наших партнеров, связанная с высокой интенсивностью боевых действий, а также невозможность оперативно пополнять запасы из-за мирового дефицита пороха;
- недостаточная эффективность санкционной политики, из-за чего Россия и ее партнеры разворачивают мощности оборонно-промышленного комплекса, что дает возможность врагу вести позиционную войну на истощение;
- значительное преимущество врага в мобилизационном человеческом ресурсе, а также "неспособность государственных институтов улучшить состояние комплектования Сил обороны без применения непопулярных мер";
- трудности в производстве отечественных боеприпасов, связанные с несовершенством нормативно-правовой базы и частичной монополизацией этой отрасли;
- неопределенность характера дальнейшей вооруженной борьбы такого масштаба, что затрудняет определение приоритетов поддержки среди наших партнеров.
Валерий Залужный отметил, что основные усилия в 2024 году нужно будет сосредоточить на:
- создании системы обеспечения высокотехнологичными средствами Силы обороны;
- внедрении новой философии подготовки, а также ведения военных действий с учетом ограничений;
- в кратчайшие сроки овладеть новыми возможностями для ведения боевых действий.
Потребность в увеличении использования беспилотников
Необходимость существенно увеличить способности беспилотных систем и других новейших технологических систем, положительно влиять на ход боевых действий, побуждает как следствие к поиску новых форм и способов применения, которые, в свою очередь, безусловно повлияют и на структуру как Вооруженных Сил, так и других составляющих сил обороны Украины,
– отметил Залужный.
Он добавил, что беспилотные и другие новейшие технологии дают возможность решить ряд ключевых проблем, которые возникают при организации и ведении боевых действий Силами обороны. Речь идет о способности:
- повысить степень бесконтактности ведения боевых действий, что позволит снизить уровень потерь;
- снизить степень участия традиционных средств поражения при выполнении боевых задач;
- вести боевые действия с ограниченным привлечением тяжелой боевой техники;
- наносить вражескому флоту и его береговой инфраструктуре поражения с высокой эффективностью и минимальным риском для личного состава.
- наносить массированные внезапные удары по объектам критической авиации, важных коммуникациях без использования дорогостоящих ракет и пилотируемой авиации.