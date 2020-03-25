Главные новости 25 марта: продолжение карантина, задержание Кожары

По всей Украине ввели режим чрезвычайной ситуации и продолжили до 24 апреля общенациональный карантин. Количество зафиксированных случаев коронавируса в Украине возросло до 130, еще один человек умер. Экс-главу МИД Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве. Президент рассказал, как украинцы будут праздновать Пасху. А ВНО официально перенесли. Такими были главные новости среды, 25 марта.

Важнейшие новости в Украине и мире за среду, 25 марта:

Режим чрезвычайной ситуации и продление карантина

Правительство собралось 25 марта на внеочередное заседание. На нем приняли решение ввести на территории всей страны режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, до 24 апреля продолжили общенациональный карантин.

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Также правительство постановило:

должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным осмотром людей и пропуском только после медосмотра и дезинфекции транспортных средств;

привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства Минздрава, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Держпродспоживслужбы;

все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию;

оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций к оказанию помощи.

Обратите внимание! До сих пор режим чрезвычайной ситуации уже действовал в Киевской области и городе Киеве, Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Харьковской, Тернопольской, Львовской, Запорожской, Черкасской и Донецкой областях. То есть во всех, где был обнаружен хоть один случай коронавируса.

Что такое режим чрезвычайной ситуации? Это состояние на отдельной административной территории, когда нарушены условия нормальной жизнедеятельности людей. Отличается от чрезвычайного положения отсутствием ограничений конституционных прав граждан.



Что предусматривает чрезвычайная ситуация / Инфографика 24 канала

Кроме того, ранее в стране ввели карантин с 12 марта до 3 апреля. Теперь его продлили еще на 3 недели.

Новые случаи заражения коронавирусом

В Украине продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. По состоянию на вечер 25 марта болезнь обнаружили у 130 украинцев. Умерли четыре человека. В частности, 25 марта жертвой болезни стал 68-летний житель Тернопольской области.

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Новые случаи обнаружили в следующих областях:

в Запорожье – 5 больных;

в Винницкой и Сумской областях – по одному (первому) случаю;

на Тернопольщине – 2 новых заражения;

на Буковине – еще 4 больных;

в Черкасской области – 2;

на Волыни – заболела 7-летняя девочка.



Важность карантина / Инфографика 24 канала

Задержание Леонида Кожары

В конце февраля экс-собственника "Интера" Сергея Старицкого нашли мертвым в доме Леонида Кожары – главы МИД времен президентства Януковича. Правоохранители 25 марта задержали Кожару по подозрению в умышленном убийстве.

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О задержании сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Он отметил, что Кожару доставят в суд, чтобы избрать меру пресечения.

Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели Старицкого. По их заключению, мужчина не мог совершить самоубийство.

Смотрите видео задержания Кожары:

Что известно о смерти Сергея Старицкого

21 февраля его нашли мертвым в селе Чайки Киевской области в доме Леонида Кожары – экс-главы МИД.

22 февраля полиция переквалифицировала дело на умышленное убийство.

Родные и друзья покойного сразу же начали заявлять: у Старицкого не было оснований кончать жизнь самоубийством.

Леонид Кожара и его жена продолжают уверять, что Старицкий таки свел счеты с жизнью.

Что известно о Сергее Старицком?Был директором компании "Спорт медиа проект". На сайте YouControl указано, что она занималась издательством журналов и газет, но прекратила деятельность еще в 2008 году.



Кроме того, Старицкий возглавлял Atlantic Group – холдинг, который осуществлял свою деятельность в рекламной сфере. Кроме того, был руководителем правления телеканала "Интер".

Как украинцы будут праздновать Пасху

Президент Владимир Зеленский пообщался с главами церквей. Говорили о безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения коронавируса.

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По его словам, руководители церквей понимают, что богослужение можно проводить онлайн, в виде видеоконференции. Ведь большое скопление людей, которое традиционно на Пасху, в нынешних условиях опасно.

Об этом президент рассказал местной власти на селекторном совещании.

Что значит "Пасха онлайн"

на совещании рассмотрели возможность размещения патрулей возле храмов и церквей ;

; в случае большого скопления людей они должны проводить беседы с прихожанами и объяснять им уровень опасности;

существует также договоренность Офиса Президента с главами церквей по вступлению при необходимости их представителей в областные штабы, которые занимаются предотвращением распространения коронавируса.

Обратите внимание! В этом году христиане будут праздновать Пасху 19 апреля. 25 марта Кабинет Министров ввел чрезвычайную ситуацию на всей территории Украины до 24 апреля.

Как Пасху будут праздновать верующие УГКЦ

Украинская греко-католическая церковь разрабатывает различные версии и сценарии, как будет проходить Пасха, а также служение в страстную неделю. Об этом 24 каналу рассказал протоиерей УГКЦ Игорь Яцив.

В то же время призвала граждан соблюдать предписания государства относительно карантина:

пожилым людям и с детьми отдать предпочтение домашней молитве;

из-за эпидемии коронавируса верующим позволяется не целовать иконы;

в Великую пятницу не предпринимать никаких процессий – ни в храме, ни вне его;

Плащаницу можно вынести из святилища прямо к Божиему гробу и установить ограничения перед самой плащаницей, чтобы верующие не подходили для ее целования;

в воскресенье Пасхи необходимо служить, по возможности, на улице;

освящать лозу в Вербное воскресенье и святить пасхи и пасхальные блюда на Пасху только на улице.

Православная Церковь Украины рекомендует

настоятелям храмов, председателям религиозных общин строго соблюдать правила карантина;

в храмах соблюдать санитарные нормы: убирать, протирать иконы и другие святыни, ручки входных дверей специальными дезинфицирующие растворами;

ограничить присутствие на богослужении верующих до 10 человек. Ввести, где это возможно, трансляцию богослужений по сети;

иконы, кресты, распятия – достаточно совершить поклон и перекреститься, целуя их.



Что запрещено в Украине / Инфографика 24 канала

Сдачу ВНО перенесли

В период с 3 февраля по 24 марта продолжалась регистрация на ВНО-2020. Предварительно тестирование должно было состояться в конце мая – начале июня. Однако из-за карантина его перенесут. Новые даты пока неизвестны.

Важно: ВНО по математике станет обязательным

О переносе ВНО сообщил заместитель министра образования и науки Украины Егор Стадный. Уже вскоре в министерстве объявят точные даты тестирования. Однако в ведомстве уверяют, что ВНО-2020 обязательно состоится.

Что известно про ВНО