Головні новини 25 березня: продовження карантину, затримання Кожари

По всій Україні запровадили режим надзвичайної ситуації та продовжили до 24 квітня загальнонаціональний карантин. Кількість зафіксованих випадків коронавірусу в Україні зросла до 130, ще одна людина померла. Ексглаву МЗС Леоніда Кожару затримали за підозрою у вбивстві. Президент розповів, як українці святкуватимуть Великдень. А ЗНО офіційно перенесли. Такими були головні новини середи, 25 березня.

Найважливіші новини в Україні та світі за середу, 25 березня:

Режим надзвичайної ситуації та продовження карантину

Уряд зібрався 25 березня на позачергове засідання. На ньому прийняли рішення ввести на території всієї країни режим надзвичайної ситуації. Крім того, до 24 квітня продовжили загальнонаціональний карантин.

Важливо Чим відрізняється надзвичайний стан від надзвичайної ситуації

Також уряд постановив:

належним чином облаштувати КПП в зонах надзвичайної ситуації з обов’язковим санітарним оглядом людей та пропуском лише після медогляду та дезінфекції транспортних засобів;

залучити до роботи на цих пунктах працівників та технічні засоби МОЗ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Держпродспоживслужби;

усі приміщення, дороги та тротуари мають проходити ретельну дезінфекцію;

надавати допомогу малозахищеним верствам населення із залученням працівників соціальних служб, громадських і волонтерських організацій до надання допомоги.

Зверніть увагу! Досі режим надзвичайної ситуації вже діяв у Київській області та місті Києві, Житомирській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Тернопільській, Львівській, Запорізькій, Черкаській і Донецькій областях. Тобто у всіх, де було виявлено хоч один випадок коронавірусу.

Що таке режим надзвичайної ситуації? Це стан на окремій адміністративній території, коли порушено умови нормальної життєдіяльності людей. Відрізняється від надзвичайного стану відсутністю обмежень конституційних прав громадян.



Що передбачає надзвичайна ситуація / Інфографіка 24 каналу

Крім того, раніше у країні запровадили карантин з 12 березня по 3 квітня. Тепер його продовжили ще на 3 тижні.

Нові випадки зараження коронавірусом

В Україні продовжують фіксувати нові випадки зараження коронавірусом. Станом на вечір 25 березня недугу виявили у 130 українців. Померли четверо людей. Зокрема, 25 березня жертвою хвороби став 68-річний житель Тернопільської області.

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Нові випадки виявили в таких областях:

у Запоріжжі – 5 хворих;

на Вінниччині та Сумщині – по одному (першому) випадку;

на Тернопільщині – 2 нових заражень;

на Буковині – ще 4 хворих;

у Черкаській області – 2;

на Волині – захворіла 7-річна дівчинка.



Важливість карантину / Інфографіка 24 каналу

Затримання Леоніда Кожари

Наприкінці лютого ексвласника "Інтера" Сергія Старицького знайшли мертвим у будинку Леоніда Кожари – очільника МЗС часів президенства Януковича. Правоохоронці 25 березня затримали Кожару за підозрою в умисному вбивстві.

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Про затримання повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він зазначив, що Кожару доставляють до суду, щоб обрати запобіжний захід.

Слідчі та прокурори перевірили обставини загибелі Старицького. За їхнім висновком, чоловік не міг вчинити самогубство.

Дивіться відео затримання Кожари:

Що відомо про смерть Сергія Старицького

21 лютого його знайшли мертвим у селі Чайки Київської області у будинку Леоніда Кожари – ексочільника МЗС;

22 лютого поліція перекваліфікувала справу на умисне вбивство;

Рідні та друзі покійного одразу ж почали заявляти: у Старицького не було підстав покінчити життя самогубством;

Однак Леонід Кожара та його дружина продовжують запевняти, що Старицький таки звів рахунки з життям.

Що відомо про Сергія Старицького?Був директором компанії "Спорт медіа проєкт". На сайті YouControl зазначено, що вона займалася видавництвом журналів і газет, але припинила діяльність ще у 2008 році.



Крім того, Старицький очолював Atlantic Group – холдинг, який здійснював свою діяльність у рекламній сфері. Крім того, був керівником правління телеканалу "Інтер".

Як українці святкуватимуть Великдень

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з главами церков. Говорили про безпеку святкування Великодня та проведення богослужінь в умовах поширення коронавірусу.

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За його словами, керівники церков розуміють, що богослужіння можна проводити онлайн, у вигляді відеоконференції. Адже велике скупчення людей, яке є традиційним на Великдень, у теперішніх умовах є небезпечним.

Про це президент розповів місцевій владі на селекторній нараді.

Що означає "Великдень онлайн"

на нараді розглянули можливість розміщення патрулів біля храмів та церков;

у випадку великого скупчення людей вони мають проводити бесіди з парафіянами та пояснювати їм рівень небезпеки;

існує також домовленість Офісу Президента з главами церков щодо долучення за потреби їхніх представників до обласних штабів, які займаються запобіганням поширенню коронавірусу.

Зверніть увагу! Цього року християни святкуватимуть Великдень 19 квітня. 25 березня Кабінет Міністрів запровадив надзвичайну ситуацію на всій території України до 24 квітня.

Як Великдень святкуватимуть віряни УГКЦ

Українська греко-католицька церква розробляє різні версії та сценарії, як проходитиме Великдень, а також служіння в страсний тиждень. Про це 24 каналу розповів протоієрей УГКЦ Ігор Яців.

Водночас закликала громадян дотримуватись розпоряджень держави щодо карантину:

людям похилого віку та з дітьми надати перевагу домашній молитві;

через епідемію коронавірусу вірянам дозволяється не цілувати ікони;

у Велику п’ятницю не робитимуть жодних процесій – ні в храмі, ні поза ним;

Плащаницю можна винести зі святилища прямо до Божого гробу та встановити обмеження перед самою плащаницею, щоб віряни не підходили для її цілування;

У неділю Пасхи необхідно служити, за можливості, надворі;

Освячувати лозу у Квітну неділю та святити паски й великодні страви на Пасху лише надворі.

Православна Церква України рекомендує

настоятелям храмів, головам релігійних громад суворо дотримуватись правил карантину;

у храмах дотримуватися санітарних норм: прибирати, протирати ікони та інші святині, ручки вхідних дверей спеціальними дезінфікувальними розчинами;

обмежити присутність на богослужінні вірян до 10 людей. Запровадити, де це можливо, трансляцію богослужінь через мережу;

ікони, хрести, розп’яття – достатньо звершити поклон і перехреститися, не цілуючи їх.



Що заборонено в Україні / Інфографіка 24 каналу

Складання ЗНО перенесли

У період з 3 лютого до 24 березня тривала реєстрація на ЗНО-2020. Попередньо тестування мало відбутися наприкінці травня – на початку червня. Однак через карантин його перенесуть. Нові дати поки невідомі.

Важливо: ЗНО з математики стане обов'язковим

Про перенесення ЗНО повідомив заступник міністра освіти та науки України Єгор Стадний. Вже незабаром у міністерстві оголосять точні дати тестування. Однак у відомстві запевняють, що ЗНО-2020 обов’язково відбудеться.

Що відомо про ЗНО