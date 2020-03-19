Главные новости 19 марта: разговор Зеленского и Трюдо, Разумков сдал тест на коронавирус

Президент Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо насчет пандемии коронавируса в мире. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сдал тест на коронавирус. Владимир Труш возглавил Тернопольскую ОГА. Украина массово эвакуируют своих граждан из других стран. Такими были главные новости четверга, 19 марта.

Самые важные новости в Украине и мире за четверг, 19 марта:

Разговор Зеленского и Трюдо

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону поговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Политики обсудили тему предотвращения пандемии коронавируса и оказания помощи населению обеих стран.

Обратите внимание У жены канадского премьера Трюдо подтвердили коронавирус

Зеленский рассказал Трюдо о мерах, которые принимает Украина для защиты населения от распространения вируса. Лидеры также обсудили готовность к координации усилий двух стран и взаимной поддержке в борьбе с распространением заболевания.

О чем договорились Трюдо и Зеленский:

Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты.

Канада будет способствовать в вывозе из страны граждан Украины, которые выразили желание вернуться на родину.

Заметим, что в Канаде подтверждено 727 случаев инфицирования Covid-19, из них – 9 летальных случаев. Самая крупная вспышка заболевания зафиксирована в провинции Британская Колумбия – 231 человек заболел, 7 умерли.

Сейчас Джастин Трюдо находится на самоизоляции, ведь у его жены подтвердили коронавирус. У премьера симптомов болезни нет, поэтому он решил пока не проходить тест.

Разумков сдал тест на коронавирус

А вот глава Верховной Рады решил сдать тест на коронавирус, ведь 18 марта болезнь диагностировали у нардепа группы "Доверие" Сергея Шахова. Согласно результатам проверки, Дмитрий Разумков не болен коронавирусом.

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В общем удалось установить личности 50 человек, контактировавших с больным Шаховым. Теперь все они должны самоизолироваться и пройти проверку на коронавирус.

Что известно о коронавирусе в Раде: главное

Первым нардепом, который заболел коронавирусом в Украине стал Сергей Шахов. Он прилетел из Женевы 11 марта. 18 марта стало известно, что у депутата положительные тесты, поэтому коронавирус подтвердили.

Сейчас он находится на самоизоляции. Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что все контактные лица Шахова пройдут проверку на коронавирус.

Персональная карта депутата 17 марта была зарегистрирована в системе Рады, однако его в зале заседаний не было.

Сейчас ситуация с подтвержденными случаями коронавируса в Украине такова:

в Черновицкой области – 10;

Киевской – 3;

Киеве – 2;

Житомирской области – 2;

Донецкой – 1;

Днепропетровская область – 2;

Ивано-Франковск – 1.



Где можно сделать тест на коронавирус / Инфографика 24 канала

Новый глава Тернопольской ОГА

Зеленский назначил Владимира Труша главой Тернопольской облгосадминистрации. До этого он занимал пост главы Рогатинской РГА в Ивано-Франковской области.

Ранее Тернопольскую ОГА возглавлял Игорь Сопель, однако 18 марта Зеленский подписал указ о его отставке. Заметим, что Игорь Сопель ушел с занимаемой должности по собственному желанию. У Зеленского объяснили, что были недовольны работой Сопеля по информированию населения о эпидемиологической безопасности.

Что известно о Владимире Труше

Владимир Труш владеет обществом "Кротер наличные", которое занимается займами денег. У Труша есть жена Ирина, с которой они вместе воспитывают дочь Настю.

В своей декларации он указывает дом на более чем 150 квадратных метров в Рогатине, что на Прикарпатье. Кроме того, Труш декларирует два автомобиля: Lande Rover Range Rover и Ford Transit Connect.

Также вместе с женой за 2018 год он задекларировал 600 тысяч гривен наличных. Хотя доход только от предпринимательской деятельности составил 11 миллионов 780 тысяч гривен.



Владимир Труш и Владимир Зеленский / Фото ОП​

Массовая эвакуация украинцев

Украина продолжает эвакуировать своих граждан, застрявших в разных уголках мира. В общем на 19 марта запланировано 45 авиарейсов. Домой вернут украинцев из 10 стран мира.

С каких городов возвращают украинцев:

Шарм-эль-Шейх, Египет – 30 рейсов;

Хургада, Египет – 5 рейсов;

Амстердам, Нидерланды – 1 рейс;

Брюссель, Бельгия – 1 рейс;

Тель-Авив, Израиль – 1 рейс;

Дубай, ОАЭ – 1 рейс;

Веце, Германия – 1 рейс;

Франкфурт-Хан, Германия – 1 рейс;

Будапешт, Венгрия – 1 рейс;

Дублин, Ирландия – 1 рейс;

Вена, Австрия – 1 рейс;

Ла-Роман, Доминиканская Республика – 1 рейс.

Добавим, что 17 марта Украина прекратила авиа– и железнодорожное сообщение. Тех граждан, которые не успели вернуться на родину, теперь эвакуируют специальными рейсами.

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Эвакуация украинцев: главное

Первыми Украина эвакуировала своих граждан из Китая. Произошло это 20 февраля. Тогда на родину вернулись 48 украинцев и 27 иностранцев. Они провели две недели в обсервации в санатории в Новых Санжарах. К слову, тогда жители города приняли их не очень тепло.

17 марта Украина эвакуировала своих граждан из Ливана. Спецрейсом из Бейрута в Киев вернулись 74 украинца.

Украинские граждане, которые из-за суровых карантинных мер не смогли покинуть Австрию и вернуться на родину, 18 марта отправились домой.

Украина продолжает эвакуировать своих граждан из-за эпидемии коронавируса из Египта. Эвакуацию осуществляют из курортных Шарм-эль-Шейха и Хургады. 19 марта в "Борисполь" прибыли еще 4 рейса с туристами.

Кроме того, на 20 марта открыта продажа билетов на четыре спецпоезда из Польши. Билеты можно приобрести только на сайте Укрзализныци.