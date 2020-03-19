Головні новини 19 березня: розмова Зеленського і Трюдо, Разумков здав тест на коронавірус

Президент Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо щодо пандемії коронавірусу у світі. Голова Верховної ради Дмитро Разумков здав тест на коронавірус. Володимир Труш очолив Тернопільську ОДА. Україна масово евакуює своїх громадян з інших країн. Такими були головні новини четверга, 19 березня.

Найважливіші новини в Україні та світі за четвер, 19 березня:

Розмова Зеленського та Трюдо

Президент України Володимир Зеленський телефоном поговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Політики порушили тему запобігання пандемії коронавірусу та надання допомоги населенню обох країн.

Зверніть увагу У дружини канадського прем'єра Трюдо підтвердили коронавірус

Зеленський розповів Трюдо про заходи, які вживає Україна для захисту населення від поширення вірусу. Лідери також обговорили готовність до координації зусиль двох країн та взаємної підтримки у боротьбі з поширенням захворювання.

Про що домовилися Трюдо і Зеленський:

Канада готова надати Україні необхідне медичне обладнання та препарати.

Канада сприятиме у вивезенні з держави громадян України, які висловили бажання повернутися на батьківщину.

Зауважимо, що у Канаді підтверджено 727 випадків інфікування Covid-19, з них – 9 летальних випадків. Найбільший спалах захворювання зафіксований у провінції Британська Колумбія – 231 людина захворіла, 7 померли.

Наразі Джастін Трюдо перебуває на самоізоляції, адже у його дружини підтвердили коронавірус. У прем'єра симптомів хвороби немає, тож він вирішив наразі не проходити тест.

Разумков здав тест на коронавірус

А от голова Верховної Ради вирішив здати тест на коронавірус, адже 18 березня недугу діагностували у нардепа групи "Довіра" Сергія Шахова. Відповідно до результатів перевірки, Дмитро Разумков не хворий на коронавірус.

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Загалом вдалося встановити особи 50 людей, які контактували з хворим Шаховим. Тепер усі вони мають самоізолюватися та пройти перевірку на коронавірус.

Що відомо про коронавірус у Раді: головне

Першим нардепом, який захворів на коронавірус в Україні став Сергій Шахов. Він прилетів з Женеви 11 березня. 18 березня стало відомо, що у депутата позитивні тести, відтак діагноз коронавірус підтвердили.

Наразі він перебуває на самоізоляції. Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що всі контактні особи Шахова пройдуть перевірку на коронавірус.

Персональна картка депутата 17 березня була зареєстрована в системі Ради, однак його у залі засідань не було.

Наразі ситуація з підтвердженими випадками коронавірусу в Україні така:

у Чернівецькій області – 10;

Київській – 3;

Києві – 2;

Житомирській області – 2;

Донецькій – 1

Дніпропетровська область – 2;

Івано-Франківськ – 1.



Де можна зробити тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Новий очільник Тернопільської ОДА

Зеленський призначив Володимира Труша головою Тернопільської облдержадміністрації. До цього він обіймав пост голови Рогатинської РДА в Івано-Франківській області.

Раніше Тернопільську ОДА очолював Ігор Сопель, однак 18 березня Зеленський підписав указ про його відставку. Зауважимо, що Ігор Сопель пішов з займаної посади за власним бажанням. У Зеленського пояснили, що були незадоволені роботою Сопеля з інформування населення щодо епідеміологічної безпеки.

Що відомо про Володимира Труша

Володимир Труш володіє товариством "Кротер готівка", яке займається позиками грошей. У Труша є дружина Ірина, з якою вони разом виховують дочку Настю.

У свої декларації він вказує будинок на понад 150 квадратних метрів у Рогатині, що на Прикарпатті. Крім того, Труш декларує дві автівки: Lande Rover Range Rover та Ford Transit Connect.

Також разом з дружиною за 2018 рік він задекларував 600 тисяч гривень готівки. Хоча дохід лише від підприємницької діяльності становив 11 мільйонів 780 тисяч гривень.



Володимир Труш та Володимир Зеленський / Фото ОП

Масова евакуація українців

Україна продовжує евакуйовувати своїх громадян, які застрягли у різних куточках світу. Загалом на 19 березня заплановані 45 авіарейсів. Додому повернуть українців з 10 країн світу.

З яких міст повертають україннів:

Шарм-ель-Шейх, Єгипет – 30 рейсів;

Хургада, Єгипет – 5 рейсів;

Амстердам, Нідерланди – 1 рейс;

Брюссель, Бельгія – 1 рейс;

Тель-Авів, Ізраїль – 1 рейс;

Дубаї, ОАЕ – 1 рейс;

Веце, Німеччина – 1 рейс;

Франкфурт-Хан, Німеччина – 1 рейс;

Будапешт, Угорщина – 1 рейс;

Дублін, Ірландія – 1 рейс;

Відень, Австрія – 1 рейс;

Ла-Роман, Домініканська Республіка – 1 рейс.

Додамо, що 17 березня Україна припинила авіа- та залізничне сполучення. Тих громадян, які не встигли повернутися на батьківщину, тепер евакуйовують спеціальними рейсами.

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Евакуація українців: головне

Першими Україна евакуювала своїх громадян з Китаю. Сталося це 20 лютого. Тоді на батьківщину повернулися 48 українців та 27 іноземців. Вони провели два тижні на обсервації у санаторії у Нових Санжарах. До слова, тоді мешканці містечка прийняли їх не дуже тепло.

17 березня Україна евакуювала своїх громадян з Лівану. Спецрейсом з Бейруту до Києва повернулися 74 українці.

Українські громадяни, які через суворі карантинні заходи не змогли покинути Австрію та повернутися на Батьківщину, 18 березня вирушили додому.

Україна продовжує евакуювати своїх громадян через епідемію коронавірусу з Єгипту. Евакуацію здійснюють з курортних Шарм-ель-Шейху і Хургади. 19 березня до "Борисполя" прибули ще 4 рейси з туристами.

Окрім того, на 20 березня відкритий продаж квитків на чотири спецпотяги з Польщі. Квитки можна придбати лише на сайті Укрзалізниці.