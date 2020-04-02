Главные новости 2 апреля: список учреждений, которые могут работать в карантин, дело Ермака

Правительство расширило список учреждений, которым можно работать во время карантина. Разговоры на пленках Ермака не привели к назначениям, однако в Офисе Президента обещают все проверить. Боевики назвали вероятный список на обмен, военных там почти нет. Греческая церковь не переносила Пасху. Такими были главные новости четверга, 2 апреля.

Самые важные новости за сегодня в Украине и мире:

Расширение списка учреждений, которые могут работать в карантин

Кабинет Министров вновь расширил список учреждений, которым можно работать во время карантина.

Читайте также Если карантин ослабят – в Украине умрет 1,5 миллиона человек, – инфекционист

К разрешенным видам деятельности добавили:

продажу автозапчастей, в частности для сельскохозяйственной техники;

продажу молодняка домашней птицы;

работу ломбардов, кредитных союзов и других финансовых учреждений.

Кабмин обратился к владельцам аптек с призывом перейти на круглосуточный режим работы. Есть ограничения по работе супермаркетов – на 10 квадратных метрах торговой площади не может быть больше, чем один посетитель. Дистанция между людьми, как это было и раньше – не меньше, чем полтора метра.

Ранее правительство на период карантина сняло запрет с таких видов деятельности:

оптовая торговля продуктами питания;

торговля ветеринарными препаратами;

проведение ветеринарной практики;

продажа кормов, пестицидов и агрохимикатов, а также семян и посевных материалов.

К слову, ранее общенациональный карантин продлили до 24 апреля, а по всей территории Украины ввели режим чрезвычайной ситуации.



Что такое чрезвычайная ситуация / Инфографика 24 канала

В Офисе Президента обещают проверить "пленки Ермака"

У власти Украины нулевая толерантность к коррупции. Однако ситуацию с обнародованными записями, в которых фигурирует брат главы Офиса Президента, Денис Ермак, нужно проконтролировать. Об этом заявили в Офисе Президента.

Читайте также Скандал с Ермаком и раскол "Слуги народа": Зеленскому пора определиться, с кем он

Там отметили, что разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались. И добавили, что все изложенные факты должны быть тщательно проверены, как и источники появления пленок и то, кто и с какой целью заказывал слежку.

Сейчас СБУ проводит допросы обеих сторон: и брата главы Офиса Президента, и нардепа Гео Лероса, который выложил полученные пленки в сеть. НАБУ открыло дело по заявлению Лероса, ГБР – по заявлению Андрея Ермака.

В Офисе Президента заявляют, что ожидают официальных результатов расследования от правоохранителей. И уверяют, что никто не избежит наказания за противоправные действия. Однако и обвинять любую из сторон до официальных результатов расследования было бы опрометчиво.

Скандал с Ермаком и его братом: что известно

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос 29 марта опубликовал несколько видео и заявил, что глава АП Андрей Ермак через своего брата дословно "барыжит госдолжностями" .

и заявил, что глава АП Андрей Ермак через своего брата дословно . Журналист Юрий Бутусов предполагает, что к распространению этого видео причастен Андрей Богдан , с которым Ермак "упорно враждует".

, с которым Ермак "упорно враждует". Позже Лерос опубликовал вторую часть видео и сказал, что обратится в НАБУ.

30 марта САП открыла дело по иску народного депутата Украины Гео Лероса. Проверять в нем будут руководство Офиса Президента Украины.

30 марта ГБР открыло дело против Гео Лероса по четырем статьям: мошенничество, вмешательство в деятельность госдеятеля, разглашение гостайны, превышение полномочий.

по четырем статьям: мошенничество, вмешательство в деятельность госдеятеля, разглашение гостайны, превышение полномочий. По словам Андрея Ермака, его брат с 2014 года ездил в зону АТО и участвовал в боевых действиях как доброволец. Он – честный и порядочный.

и участвовал в боевых действиях как доброволец. Он – честный и порядочный. Нардеп Герос отметил, что большинство во фракции "Слуга народа" решило молчать, потому что боится репрессий.

Список на обмен пленными

Боевики назвали вероятный список на обмен, но военных там почти нет.

Важно Ермак рассказал, что мешает провести новый обмен пленными

Люди, которых удерживают донецкие боевики:

Алакоз Александр Федорович, дата рождения – 26 июля 1991 года;

Гриненко Николай Николаевич – 9 июня 1998 года;

Илюхин Николай Викторович – 25 ноября 1959 года;

Карась Владимир Владимирович – 29 июня 1968 года;

Костев Евгений Игоревич – 5 мая 1980 года;

Помеляйко Александр Владимирович – 21 сентября 1986 года;

Садовский Александр Петрович – 12 мая 1976 года;

Шайдов Виктор Анатольевич – 27 октября 1970 года.

Список удерживаемых луганскими боевиками:

Желдак В. А.

Можаев В. В.

Миронич С. В.

Полозов Н. Н.

Попова А. А.

Русинов С. В.

Сливка И. Д.

Сливка А. Д.

Табачный А. Е.

Штиль А. П.

Яковенко А. А.

Данных об этих людях в свободном доступе почти нет. Однако по краткой информации, которую все же удается найти, можно сделать вывод, что те, кого боевики сейчас готовы обменять – в основном гражданские, оказавшиеся в подвалах. Военнопленных в списках почти нет.

Что известно об обменах пленными

7 сентября 2019 года провели большой обмен с Россией. Состоялся он по схеме "35 на 35". В Украину вернулись 24 военнопленных моряка, которых Кремль захватил на входе в Керченский пролив, и 11 политзаключенных.

29 декабря 2019 года провели обмен с боевиками на Донбассе. Вернулись 76 украинцев, среди которых 12 военных. Еще 5 человек захотели остаться на оккупированных территориях по личным причинам.

О новом обмене договаривались еще во время нормандской встречи в декабре 2019 года. Тогда Украина и Россия говорили о том, что к следующей встрече обменяют пленных по формату всех на всех.

Греческая церковь не переносила Пасху

В СМИ появилась информация, что Священный Синод Элладской церкви решил перенести празднование Пасхи. Ее якобы должны были отмечать в ночь с 26 на 27 мая. Такие беспрецедентные действия в истории религии якобы связаны с пандемией коронавируса.

Это важно Пасха дома: Зеленский рассказал, как украинцы будут святить пасху во время карантина

О том, что на самом деле принял Синод, пояснил спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря.

По его словам, о переносе даты празднования Пасхи, в Греции речь не идет. Решение Синода заключается в том, что всеобщее и открытое для всех богослужение проведут ночью с 26 на 27 мая по чину Пасхальной службы, объясняет Зоря.

Обратите внимание! По состоянию на 2 апреля в Греции зафиксировали 1 544 случая заражения коронавирусом. Умерли 53 человека, выздоровели – 61.

Службу на Пасху в Греции таки проведут, однако из-за строгих карантинных ограничений верующие не смогут принять в ней участие так, как обычно.

В Украине планируют ввести план "Пасха онлайн": что это означает