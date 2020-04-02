Головні новини 2 квітня: список установ, які можуть працювати у карантин, справа плівок Єрмака

Уряд розширив список установ, яким можна працювати під час карантину. Розмови на "плівках Єрмака" не привели до призначень, однак в Офісі Президента обіцяють усе перевірити. Бойовики назвали ймовірний список на обмін, військових там майже немає. Грецька церква не переносила Великдень. Такими були головні новини четверга, 2 квітня.

Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі:

Розширення списку установ, які можуть працювати у карантин

Кабінет Міністрів знову розширив список установ, яким можна працювати під час карантину.

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До дозволених видів діяльності додали:

продаж автозапчастин, зокрема для сільськогосподарської техніки;

продаж молодняка свійської птиці;

роботу ломбардів, кредитних спілок та інших фінансових установ.

Кабмін звернувся до власників аптек зі закликом перейти на цілодобовий режим роботи.

Крім того, діють обмеження щодо роботи супермаркетів – на 10 квадратних метрах торгової площі не може бути більше, ніж один відвідувач. Дистанція між людьми, як це було й раніше – не менша, ніж півтора метра.

Раніше уряд на період карантину зняв заборону з таких видів діяльності:

гуртова торгівля продуктами харчування;

торгівля ветеринарними препаратами;

проведення ветеринарної практики;

продаж кормів, пестицидів і агрохімікатів, а також насіння і посівних матеріалів.

До слова, раніше загальнонаціональний карантин продовжили до 24 квітня, а по всій території України ввели режим надзвичайної ситуації.



Що таке надзвичайна ситуація / Інфографіка 24 каналу

В Офісі Президента обіцяють перевірити "плівки Єрмака"

Теперішня влада України має нульову толерантність до корупції. Однак ситуацію з оприлюдненими записами, у яких фігурує брат очільника Офісу Президента, Денис Єрмак, потрібно проконтролювати. Про це заявили в Офісі Президента.

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Там зазначили, що розмови на оприлюднених плівках не мають стосунку до реального життя, ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися. Та додали, що усі викладені факти мають бути ретельно перевірені, як і джерела появи плівок і те, хто та з якою метою замовляв стеження.

Наразі СБУ проводить допити обох сторін: і брата очільника Офісу Президента, і нардепа Гео Лероса, який виклав отримані плівки у мережу. НАБУ відкрило справу за заявою Лероса, ДБР – за заявою Андрія Єрмака.

В Офісі Президента заявляють, що очікують на офіційні результати розслідування від правоохоронців. Та запевняють, що ніхто не уникне покарання за протиправні дії. Однак і звинувачувати будь-яку зі сторін до офіційних результатів розслідування було б необачно.

Скандал з Єрмаком і його братом: що відомо

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос 29 березня опублікував декілька відео і заявив, що голова ОП Андрій Єрмак через свого брата дослівно " барижить держпосадами ".

і заявив, що голова ОП Андрій Єрмак через свого брата дослівно " ". Журналіст Юрій Бутусов припускає, що до поширення цього відео причетний Андрій Богдан , з яким Єрмак "затято ворогує".

, з яким Єрмак "затято ворогує". Пізніше Лерос опублікував другу частину відео і сказав, що звернеться до НАБУ.

30 березня САП відкрила справу за позовом народного депутата України Гео Лероса . Перевіряти у ній будуть керівництво Офісу Президента України.

30 березня ДБР відкрило справу проти Гео Лероса за чотирма статтями: шахрайство, втручання у діяльність держдіяча, розголошення держтаємниці, перевищення повноважень.

за чотирма статтями: шахрайство, втручання у діяльність держдіяча, розголошення держтаємниці, перевищення повноважень. За словами Андрія Єрмака, його брат з 2014 року їздив в зону АТО і брав участь у бойових діях як доброволець. Він – чесний та порядний.

і брав участь у бойових діях як доброволець. Він – чесний та порядний. Нардеп Герос наголосив, що більшість у фракції "Слуга народу" вирішила мовчати, бо боїться репресій.

Список на обмін полоненими

Бойовики назвали ймовірний список на обмін, але військових там майже немає.

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Люди, яких утримують донецькі бойовики:

Алакоз Олександр Федорович, дата народження – 26 липня 1991 року;

Гриненко Микола Миколайович – 9 червня 1998 року;

Ілюхін Микола Вікторович – 25 листопада 1959 року;

Карась Володимир Володимирович – 29 червня 1968 року;

Костєв Євген Ігорович – 5 травня 1980 року;

Помеляйко Олександр Володимирович – 21 вересня 1986 року;

Садовський Олександр Петрович – 12 травня 1976 року;

Шайдов Віктор Анатолійович – 27 жовтня 1970 року.

Список утримуваних луганськими бойовиками:

Желдак В. А.

Можаєв В. В.

Миронич С. В.

Полозов Н. Н.

Попова А. А.

Русинов С. В.

Сливка І. Д.

Сливка А. Д.

Табачний А. Е.

Штиль А. П.

Яковенко А. А.

Даних про цих людей у вільному доступі майже немає. Однак за короткою інформацією, яку все ж вдається знайти, можна зробити висновок, що ті, кого бойовики наразі готові обміняти – здебільшого цивільні, які опинилися у підвалах. Військовополонених у списках майже немає.

Що відомо про обміни полоненими

7 вересня 2019 року провели великий обмін з Росією. Відбувся він за схемою "35 на 35". В Україну повернулися 24 військовополонені моряки, яких Кремль захопив на вході до Керченської протоки, та 11 політв'язнів.

29 грудня 2019 року провели обмін із бойовиками на Донбасі. Повернулися 76 українців, серед яких – 12 військових. Ще 5 осіб захотіли залишитися на окупованих територіях через особисті причини.

Про новий обмін домовлялися ще під час нормандської зустрічі у грудні 2019 року. Тоді Україна і Росія говорили про те, що до наступної зустрічі обміняють полонених за форматом усіх на всіх.

Грецька церква не переносила Великдень

У ЗМІ з'явилася інформація, що Священний Синод Елладської церкви вирішив перенести святкування Великодня. Його нібито мали відзначати у ніч з 26 на 27 травня. Такі безпрецедентні дії в історії релігії начебто пов'язані з пандемією коронавірусу.

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Про те, що насправді ухвалив Синод, пояснив речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря.

За його словами, про перенесення дати святкування Великодня, у Греції не йдеться. Рішення Синоду полягає у тому, що загальне і відкрите для всіх богослужіння проведуть вночі з 26 на 27 травня за чином Великодньої служби, пояснює Зоря.

Зверніть увагу! Станом на 2 квітня у Греції зафіксували 1 тисячу 544 випадки зараження коронавірусом. Померли 53 людини, одужали – 61.

Службу на Великдень у Греції таки проведуть, однак через суворі карантинні обмеження віряни не зможуть взяти у ній участь так, як зазвичай.

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