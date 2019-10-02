Главные новости 2 октября: протесты против формулы Штайнмайера, разведение войск на Донбассе

В городах Украины люди протестуют против формулы Штайнмайера. В Минобороны рассказали, как будут разводить войска на Донбассе. "Евробляхеры" продолжают свои протесты, а правительство отложило штрафы до 1 января 2020 года. Новые доказательства присутствия кремлевских "зеленых человечков" в Норвегии. Такими были главные новости среды, 2 октября.

Главные новости за сегодня, 2 октября, в Украине и мире.

Опять на Майдан?

Важно: Формула Штайнмайера: на что согласилась Украина и что будет дальше

1 октября Украина подписала в Минске формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе. На самом же деле представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера, которые ранее согласовали советники глав государств нормандского формата.

Из-за этого вечером 1 октября в ряде городов Украины начались протесты. 2 октября на главные площади крупнейших городов вновь вышли тысячи митингующих. Протесты проходят в 18 городах Украины – Киеве, Львове, Виннице, Краматорске, Мариуполе, Харькове, Днепре и других.



Протесты против формулы Штайнмайера в Киеве / фото 24 канала, Андрей Костюк

Активисты выступают против согласования Украиной текста формулы Штайнмайера и называют это "капитуляцией перед Россией".

Протесты в украинских городах: видео 24 канала

Что предполагает формула Штайнмайера?Поскольку минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе не выполнялись, в 2016 году тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече глав МИД "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России) выдвинул свою формулу мира на Донбассе. Коротко формула сводится к проведению выборов на оккупированных территориях согласно украинскому законодательству и под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).



После проведения выборов – если ОБСЕ признает их свободными – Украина предоставляет особый режим местного самоуправления территориям Донбасса, которые на сегодня являются оккупированными. И Киев получает контроль над границей. Стоит заметить, что при многих упоминаниях в СМИ о формуле Штайнмайера украинский контроль над границей часто не вспоминают.

Как будут разводить войска на Донбассе?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности о начале разведения войск в Петровском Донецкой области и в Золотом Луганской области. Разведение запланировано на 7 октября.

Минобороны объясняет, что процесс разведения войск реализуется в рамках достигнутых в предыдущие годы договоренностей в Минске.

Важно: Зеленский объявил о начале разведения войск на Донбассе: когда стартует

Как и где будет происходить процесс разведения войск?

В 2016 году было подписано рамочное решение ТКГ о разведении сил и средств на трех участках, границы которых закреплены в договоренностях: в Золотом, Петровском и Станице Луганской. Сейчас проходит его реализация.

Разведение происходит на расстояние 1 километр от линии разграничения и является зеркальным, то есть таким, что должно осуществляться обеими сторонами. Основное условие начала разведения войск – соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней,

– отметили в Минобороны.

Процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа:

– первый этап – отвод личного состава с обеих сторон,

– второй этап – демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.

Что будет, если условия разведения войск не будут выполняться?

Процесс разведения войск прекращается.

В Минобороны утверждают, что при планировании процесса разведения командованием ВСУ были учтены различные сценарии развития событий.

В частности, в случае, если российско-оккупационные войска будут игнорировать договоренности и попытаются вернуться на ранее занимаемые позиции, украинские военнослужащие будут действовать адекватно.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

"Евробляхеры" снова вышли на протесты

Зеленский ранее подписал закон, который предусматривает отсрочку штрафов для владельцев авто на иностранной регистрации до 31 декабря 2019 года. Кабмин решил отложить штрафы до 1 января 2020 года.

Как пояснил премьер Гончарук, это решение приняли до момента, пока правительство найдет адекватное решение "как выйти из этой ситуации".

2 октября под здание Верховной Рады на акцию протеста вышли владельцы автомобилей на европейских номерах. Они требовали окончательно решить проблемы с растаможкой "евроблях", вернуть техосмотр, а также еще в октябре (до принятия бюджета на 2020 год) рассмотреть законопроект о доступной растаможке и отмене акциза.

Законопроектом №1030 Зеленский увеличил срок, в течение которого владельцы автомобилей на еврономерах могут растаможить свой автомобиль без применения штрафов. В то же время растаможить свои автомобили их владельцы смогут только по 100-процентным ставкам акцизного сбора.

К тем, кто не растаможит свои "евробляхи" до указанного периода, будут применять жесткие штрафные санкции. Теперь штрафы стали намного больше.

17 тысяч гривен штрафа – за превышение от 10 до 20 суток;

85 тысяч гривен – за превышение от 20 до 30 суток;

170 тысяч гривен или конфискация ТС – за превышение более чем на 30 суток.



Схема растаможки "евроблях", действующая по состоянию на октябрь 2019 года / Инфографика 24 канала

"Зеленые человечки Кремля": чеченцы Кадырова в Норвегии

Российские спецназовцы, которых обнаружили в Норвегии, находились на этой территории уже давно. Они даже выкладывали в соцсети соответствующие фото, хвастаясь оружием в руках.

Кроме того, в рамках спецоперации военные, переодетые в гражданскую одежду, высаживались и на материковую Норвегию для проведения разведки. Журналисты утверждают, что данные достоверны и документально подтверждены не только национальной контрразведкой, но и разведкой США.

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Сотрудники чеченского спецназа сами выкладывали в соцсети фото с датировкой, геолокацией и комментариями. Из них очевидно, что "Летучий отряд Кадырова", как называют себя бойцы этого формирования, работает в Арктике, в том числе и в норвежской его части с 2016 года.





Чеченские наемники на острове Шпицберген / фото из соцсетей

Отметим, что бойцы Росгвардии, а упомянутый чеченский спецназ входит в ее структуру, не могут посещать страны НАТО в туристических целях. Запрет не действует только в случаях, если поездка осуществляется по указанию руководства.