Головні новини 2 жовтня: протести проти формули Штайнмаєра, розведення військ на Донбасі

У містах України люди протестують проти формули Штайнмаєра. В Міноборони розповіли як розводитимуть війська на Донбасі. "Євробляхери" продовжують свої протести, а уряд відклав штрафи до 1 січня 2020 року. Нові докази присутності кремлівських "зелених чоловічків" у Норвегії. Такими були головні новини середи, 2 жовтня.

Головні новини за сьогодні, 2 жовтня, в Україні та світі.

Знову на Майдан?

Важливо: Формула Штайнмаєра: на що погодилась Україна та що буде далі

1 жовтня Україна підписала у Мінську формулу Штайнмаєра щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Насправді ж представник України в ТКГ Леонід Кучма передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, у якому держава погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра , які раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.

Через це ввечері 1 жовтня у низці міст України розпочалися протести. 2 жовтня на головні площі найбільших міст знову вийшли тисячі мітингувальників. Протести проходять у 18 містах України – Києві, Львові, Вінниці, Краматорську, Маріуполі, Харкові, Дніпрі тощо.



Протести через формулу Штайнмаєра у Києві / фото 24 каналу, Андрій Костюк

Активісти виступають проти погодження Україною тексту формули Штайнмаєра і називають це "капітуляцією перед Росією".

Протести в українських містах: відео 24 каналу

Що передбачає формула Штайнмаєра?Оскільки Мінські угоди щодо врегулювання ситуації на Донбасі не виконувалися, у 2016 році тодішній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустрічі голів МЗС "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Росії) висунув свою формулу щодо миру на Донбасі. Коротко формула зводиться до проведення виборів на окупованих територіях згідно з українським законодавством та під наглядом Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).



Після проведення виборів – якщо ОБСЄ їх визнає вільними – Україна надає особливий режим місцевого самоврядування територіям Донбасу, які на сьогодні є окупованими. І Київ отримує контроль над кордоном. Варто зауважити, що при багатьох згадках у ЗМІ про формулу Штайнмаєра український контроль над кордоном часто не згадують.

Як розводитимуть війська на Донбасі?

Президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення домовленості про початок розведення військ у Петрівському Донецької області і в Золотому Луганської області. Розведення заплановано на 7 жовтня.

Міноборони пояснює, що процес розведення військ реалізується в рамках досягнутих у попередні роки домовленостей у Мінську.

Важливо: Зеленський оголосив про початок розведення військ на Донбасі: коли стартує

Як і де відбуватиметься процес розведення військ?

У 2016 році було підписане рамкове рішення ТКГ про розведення сил і засобів на трьох ділянках, межі яких закріплені у домовленостях: у Золотому, Петрівському та Станиці Луганській. Наразі проходить його реалізація.

Розведення відбувається на відстань 1 кілометр від лінії розмежування і є дзеркальним, тобто таким що має здійснюватися обома сторонами. Основна умова початку розведення військ – дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів,

– наголосили в Міноборони.

Процес розведення військ відбуватиметься послідовно, у два етапи:

– перший етап – відведення особового складу з обох сторін,

– другий етап – демонтаж інженерних споруд та подальше розмінування територій.

Що буде, якщо умови розведення військ не виконуватимуться?

Процес розведення військ припиняється.

В Міноборони стверджують, що при плануванні процесу розведення командуванням ЗСУ було враховано різні сценарії розвитку подій.

Зокрема, у разі, якщо російсько-окупаційні війська ігноруватимуть домовленості і спробують повернутися на раніше займані позиції, українські військовослужбовці діятимуть адекватно.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

"Євробляхарі" знову вийшли на протести

Зеленський раніше підписав закон, який передбачає відтермінування штрафів для власників авто на іноземній реєстрації до 31 грудня 2019 року. Кабмін вирішив відкласти штрафи до… 1 січня 2020 року.

Як пояснив прем'єр Гончарук, це рішення ухвалили до моменту, поки уряд знайде адекватне рішення "як вийти з цієї ситуації".

2 жовтня під будівлю Верховної Ради на акцію протесту вийшли власники автомобілів на європейських номерах . Вони вимагали остаточно розв'язати проблеми з розмитненням "євроблях", повернути техогляд, а також ще в жовтні (до ухвалення бюджету на 2020 рік) розглянути законопроєкт про доступне розмитнення і скасування акцизу.

Законопроєктом №1030 Зеленський збільшив термін, протягом якого власники автомобілів на єврономерах можуть розмитнити свій автомобіль без застосування штрафів. Водночас розмитнити свої автомобілі їхні власники зможуть лише за 100-відсотковими ставками акцизного збору.

До тих, хто не розмитнить свої "євробляхи" до вказаного періоду, вживатимуть жорсткі штрафні санкції. Відтепер штрафи стали значно більші.

17 тисяч гривень штрафу – за перевищення від 10 до 20 діб;

85 тисяч гривень – за перевищення від 20 до 30 діб;

170 тисяч гривень або конфіскація ТЗ – за перевищення більш ніж на 30 діб.



Схема розмитнення "євроблях", що діє станом на жовтень 2019 року / Інфографіка 24 каналу

"Зелені чоловічки Кремля": чеченці Кадирова у Норвегії

Російські спецназівці, яких виявили у Норвегії, перебували на цій території вже давно. Вони навіть викладали у соцмережі відповідні фото, хизуючись зброєю у руках.

Окрім того, в рамках спецоперації військові, переодягнені у цивільний одяг, висаджувались і на материкову Норвегію для проведення розвідки. Журналісти стверджують, що дані достовірні і документально підтверджені не лише національною контррозвідкою, а й розвідкою США.

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Співробітники чеченського спецназу самі викладали у соцмережі фото з датуванням, геолокацією і коментарями. З них очевидно, що "Летючий загін Кадирова", як називають себе бійці цього формування, працює в Арктиці, зокрема і в норвезькій її частині з 2016 року.





Чеченські найманці на острові Шпіцберген / фото із соцмереж

Відзначимо, що бійці Росгвардії, а згаданий чеченський спецназ входить в її структури, не можуть відвідувати країни НАТО у туристичних цілях. Заборона не діє лише у випадках, якщо поїздка здійснюється за вказівкою керівництва.