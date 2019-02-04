Главные новости 4 февраля: сокрушительный удар по врагу на Донбассе и рекорд в ЦИК
Украинские военные нанесли мощный удар по позициям боевиков на Донбассе. В ЦИК подало заявления рекордное количество желающих стать Президентом Украины. Смертельный пожар в центре Москвы. Германия на деле доказала, что не признает аннексию Крыма. Такими были главные новости понедельника, 4 февраля, в Украине и мире.
Сокрушительный удар ВСУ по врагу
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Украинские военные нанесли мощный удар по позициям пророссийских боевиков в районе Золотого в Луганской области и уничтожили их командно-наблюдательный пункт.
Операцию украинские защитники назвали "Возмездием" за действия пророссийских боевиков на Донбассе.
В частности, 25 января российские оккупационные войска взорвали противотанковым гранатометом грузовик украинских бойцов. Тогда погиб один военный ВСУ, а еще четверо получили ранения.
После этого, украинские защитники начали собирать всю информацию о местонахождении оккупантов и планировать операцию их уничтожения.
Украинские военные нанесли удар по позиции боевиков, когда на ней находилось около 12-14 человек.
В воздух были подняты дроны и операция "Возмездие" началась. Уничтожена прямым попаданием зенитка и выведен из строя военный грузовой КАМАЗ. Решето. Полностью уничтожен прямым попаданием один из автомобилей МГБ. Два автомобиля скорее всего тоже восстановлению не подлежат. Сам командный пункт выведен из строя, частично с личным составом. Из 12-14 человек, что были там, в укрытие через дорогу успели перебежать только 8-9. Остальные оставались в середине,
– рассказал Мысягин.
Операция уничтожения заняла около 10 минут. Вследствие мощного удара командный пункт был полностью выведен из строя.
Сокрушительный удар по вражеским позициям: видео
Рекордное количество кандидатов в президенты
Центральная избирательная комиссия Украины завершила прием документов от желающих зарегистрироваться кандидатами на президентских выборах, которые состоятся 31 марта. Всего в ЦИК принесли документы 90 человек.
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ЦИК начала принимать документы в первый день предвыборной кампании – 31 декабря и прекратила их прием вечером 3 февраля.
За месяц документы для регистрации кандидатами в президенты подали 90 человек. Больше всего из них, а именно 18 человек, пришли в ЦИК в последний день.
По состоянию на 4 февраля Центризбирком зарегистрировал уже 30 кандидатов, а отказал – 24, рассмотрения документов ожидают еще 36 человек.
Такое количество желающих крупнейшее за всю историю проведения президентских выборов в Украине. Так, к примеру, в 2014 году документы для участия в избирательных гонках подали 45 человек, а зарегистрированных было – 23.
Такая активность может быть связана с будущими парламентскими выборами. Об этом в комментарии 24 каналу рассказала социолог Ирина Бекешкина.
Не надо забывать, что осенью состоятся парламентские выборы. И на этих президентских выборах будут кандидатами фактически все лидеры политических партий. Если кто-то не будет участвовать сейчас, то о них забудется. Поэтому им надо раскрутиться сейчас во время президентской кампании,
– отметила Бекешкина.
Второй причиной социолог назвала возможность зарегистрированного кандидата иметь в избирательной комиссии одного, или даже 3-4 своих представителей.
Смертельный пожар в Москве
В центре Москвы в ночь с 3 на 4 февраля произошел крупный пожар в жилом доме.
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Возгорание произошло на Никитском бульваре в здании, которое называют "звездный дом". По информации российских СМИ, именно в этом доме некоторые квартиры принадлежат актрисе Ингеборзе Дапкунайте, художнику Никасу Сафронову и певице Любови Казарновской. Пожар возник в квартире дочери российского музыканта Юрия Башмета.
Кроме того, здание является объектом культурного наследия, его возвели в 1912 году. В доме более 100 жилых квартир, стоимость четырехкомнатной квартиры превышает здесь 90 миллионов рублей.
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Сначала российские СМИ сообщали о 4 погибших, однако сейчас их количество возросло – жертвами огня стали 8 человек.
Пожар в центре Москвы
Пожарным препятствовало то, что здание имеет деревянные перекрытия, а многие квартиры перепланировали.
В российском ведомстве отмечают, что удалось спасти 42 жителей, всего же в доме более 100 квартир.
Пожар в "звездном доме" в России: смотрите видео
Немецкие ученые отказались ехать в Россию из-за аннексии Крыма
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Руководители немецких учебных заведений и научно-исследовательских организаций отказались от участия в официальном форуме со своими российскими коллегами в Казани. Все потому, что в совместной конференции российская сторона указала крымского участника.
Речь идет о главе Крымского федерального университета Андрее Фалалееве. К слову, до оккупации Крыма Россией это учебное заведение носило другое название – Таврический национальный университет имени Вернадского.
Буквально за неделю до запуска форума МИД ФРГ и конференция ректоров высших учебных заведений ФРГ потребовали в ультимативной форме от российских соорганизаторов помешать присутствию Фалалеєва на встрече,
– сообщают в российском МИД.
Так, россияне объяснили: отказ связан с тем, что официальный Берлин не признает Крым территорией РФ.
Из-за отказа немецких ученых приезжать в Россию на конференцию, ее пришлось отменить.
Россияне не смогли не выделиться циничным комментарием относительно того, что произошло.
"Учитывая это, вся вина за срыв конференции в Казани целиком и полностью ложится на немецкую сторону. Сожалеем, что она на этот раз предпочла язык ультиматумов", – добавили российские дипломаты