Главные новости 4 февраля: сокрушительный удар по врагу на Донбассе и рекорд в ЦИК

Украинские военные нанесли мощный удар по позициям боевиков на Донбассе. В ЦИК подало заявления рекордное количество желающих стать Президентом Украины. Смертельный пожар в центре Москвы. Германия на деле доказала, что не признает аннексию Крыма. Такими были главные новости понедельника, 4 февраля, в Украине и мире.

Сокрушительный удар ВСУ по врагу

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Украинские военные нанесли мощный удар по позициям пророссийских боевиков в районе Золотого в Луганской области и уничтожили их командно-наблюдательный пункт.

Операцию украинские защитники назвали "Возмездием" за действия пророссийских боевиков на Донбассе.

В частности, 25 января российские оккупационные войска взорвали противотанковым гранатометом грузовик украинских бойцов. Тогда погиб один военный ВСУ, а еще четверо получили ранения.

После этого, украинские защитники начали собирать всю информацию о местонахождении оккупантов и планировать операцию их уничтожения.

Украинские военные нанесли удар по позиции боевиков, когда на ней находилось около 12-14 человек.

В воздух были подняты дроны и операция "Возмездие" началась. Уничтожена прямым попаданием зенитка и выведен из строя военный грузовой КАМАЗ. Решето. Полностью уничтожен прямым попаданием один из автомобилей МГБ. Два автомобиля скорее всего тоже восстановлению не подлежат. Сам командный пункт выведен из строя, частично с личным составом. Из 12-14 человек, что были там, в укрытие через дорогу успели перебежать только 8-9. Остальные оставались в середине,

– рассказал Мысягин.

Операция уничтожения заняла около 10 минут. Вследствие мощного удара командный пункт был полностью выведен из строя.

Сокрушительный удар по вражеским позициям: видео