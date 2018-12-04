Новости Украины сегодня 4 декабря 2018 - новости Украины и мира

Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал ключевую фигуру в деле Гандзюк. Украинские пограничные корабли и катера приведены в полную боевую готовность. Януковича могут вывезти из РФ в Израиль из-за травмы. Стало известно о состоянии украинских моряков, заключенных в РФ. Такими были главные новости вторника, 4 декабря, в Украине и мире.

Убийство Екатерины Гандзюк: Луценко назвал ключевую фигуру в деле

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4 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в деле по убийству советника мэра Херсона и общественной активистки Екатерины Гандзюк объявили еще одно подозрение. По его словам, это – гражданин по фамилии Левин, который был ключевой фигурой в организации преступления.

Как рассказал Луценко, Левин ранее уже был осужден вместе с отцом. Его отец получил пожизненный срок, а сам злоумышленник – 15 лет. В то же время глава ГПУ, утверждает, что его обвинили в организации убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области.

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"Общее количество доказанных убийств – 15. Несмотря на это, Левин досрочно вышел из тюрьмы по закону Савченко, но у нас есть подозрения, было ли это обосновано", – отметил он.

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Также Луценко отметил, что Левин был ключевой фигурой в организации нападения на Гандзюк.

Левин выехал из Украины в день, когда полиция задержала первых подозреваемых по делу. Мы делаем все, чтобы задержать его по международным поручениям. Но его отсутствие не повлияет на дальнейшее следствие, которое является близким к юридическому доказательству деятельности заказчика. На сегодня сошлись все умные версии в отношении заказчика убийства. Мы видим мотив, который объединяет и помощника народного депутата и криминального авторитета,

– подытожил генпрокурор.

Добавим, что накануне Луценко в интервью одному из украинских телеканалов рассказал, что следствие уже установило всех заказчиков и организаторов в деле Гандзюк.

Полная боевая готовность украинских кораблей

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Практически все корабли и катера Государственной пограничной службы Украины находятся в море. Они приведены в полную боевую готовность.

Все корабли и катера Госпогранслужбы приведены в полную боевую готовность. Практически весь плавсклад находится сегодня в море,

– рассказал глава Госпогранслужбы Петр Цигикал.

Так, ранее морские пограничные отряды входили в состав сухопутных региональных управлений, а с 1 декабря их ввели в штат управления Морской охраны.

"Чтобы объединить усилия, мы создали морское региональное управление", – пояснил Цигикал.

Глава Госпогранслужбы добавил, что украинские пограничники сопровождают суда в акватории Азовского моря. Они также предупреждают рыбаков и капитанов других судов, которые проходят Керченский пролив, о возможных режимных мерах со стороны Российской Федерации.

Януковича могут вывезти в Израиль из-за травмы

Украинского президента-беглеца Виктора Януковича могут отправить на лечение в Израиль. По словам его адвоката, все это из-за серьезной травмы, полученной Януковичем в ноябре.

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Так, защитник четвертого украинского президента заявил, что приехал в Москву, чтобы встретиться со своим подзащитным и обсудить запланированное на 5 декабря судебное заседание. Однако увидеть Януковича Горошинскому так и не удалось. Зато он встретился и пообщался с израильским хирургом Эялем Атиасом, который осмотрел травмированного Януковича.

В ходе нашей встречи господин Аттиас рассказал мне следующее: "Представители Президента Януковича обратились к нам в 20-х числах ноября. Они отправили для изучения медицинские документы. Мы их пересмотрели и считали необходимым провести осмотр пациента. По результатам нашего визита и осмотра могу сказать, что травма очень серьезная",

– пересказал Горошинский слова врача.

Он добавил, что Аттиас в ситуации с Януковичем рассматривает вариант оперативного вмешательства, возможно, и не одного.

"Мы бы хотели делать дальнейшие обследования и лечения в нашей клинике в Израиле. Мы будем обсуждать такую возможность с пациентом и, вероятнее всего, организовывать его переезд", – рассказал Аттиас Горошинскому.

Защитник президента-беглеца отказался называть диагноз, который поставили его подзащитному и подчеркнул, что собирается немедленно передать документы о его состоянии в Оболонский суд столицы.

Добавим, Виктор Янукович так и не сказал последнее слово перед приговором. На видеосвязь с судом, 19 ноября он не вышел из-за якобы тяжелой травмы позвоночника и колена, которую получил во время игры в теннис. Так, суд дал Януковичу еще одну возможность выступить с последним словом 5 декабря. Вероятнее всего, и на этот раз судьям придется перенести заседание.

В чем заключается государственная измена Виктора Януковича?

После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года.

Кроме госизмены, экс-президента подозревают в пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет тюрьмы.

Состояние пленных моряков

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4 декабря наконец-то появилась информация о состоянии пленных в России украинских моряках. Информацию о них украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой передала ее российская коллега Татьяна Москалькова.

С военнопленными общалась не непосредственно сама Москалькова, а московская уполномоченная по правам человека Татьяна Потяева. В частности, она встретилась с моряками в СИЗО "Матросская тишина".

По словам московской правозащитницы, украинские моряки получают необходимое лечение, медикаменты. Им также предоставили теплую одежду и обувь. Двое из них уже выходят на прогулки.

Они имеют легкие поражения рук, у одного из них – повреждено сухожилие, но это не должно привести к осложнениям,

– рассказала Денисова слова коллеги.

У третьего украинского военнопленного – ранение обеих ног. Ему дали костыли, и камера моряка оборудована удобствами для передвижения.

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"В целом, по словам Татьяны Потяевой, наши военные выглядят нормально. Жалоб на питание от них не поступало. Единственное пожелание по замене чайника должно быть рассмотрено руководством учреждения, где они находятся", – добавила Денисова.

Москалькова также сообщила, что омбудсмен Москвы посетила украинских военнопленных в СИЗО "Лефортово".

Ухудшение состояния их здоровья не наблюдалось. Они также снабжены теплыми вещами. Для ребят уже открыты внутритюремные счета, на которые можно будет в дальнейшем перечислять средства,

– написала Денисова.

Какими блюдами можно удивить гостей на Новый год

Один из самых известных украинских поваров и основатель гастромастерской Confiture Евгений Клопотенко поделился с нами своими авторскими рецептами горячих блюд и десерта для новогоднего стола, которые вы сможете легко повторить.

В меню: мясной рулет с ягодами, новое мясо по-французски, утка с абрикосовым соусом и еще много вкусненького.

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