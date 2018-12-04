Новини України сьогодні 4 грудня 2018 - новини України і світу

Генпрокурор України Юрій Луценко назвав ключову фігуру у справі Гандзюк. Українські прикордонні кораблі та катери приведені у повну бойову готовність. Януковича можуть вивезти з РФ до Ізраїлю через травму. Стало відомо про стан українських моряків, ув'язнених в РФ. Такими були головні новини вівторка, 4 грудня, в Україні та світі.

Вбивство Катерини Гандзюк: Луценко назвав ключову фігуру у справі

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4 грудня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у справі щодо вбивства радниці мера Херсона та громадської активістки Катерини Гандзюк оголосили ще одну підозру. За його словами, це – громадянин на прізвище Левін, який був ключовою фігурою в організації злочину.

Як розповів Луценко, Левін раніше вже був засудженим разом із батьком. Його тато отримав довічний термін, а сам зловмисник – 15 років. Водночас очільник ГПУ, переконує, що його звинуватили в організації убивств та розбійних нападів на водіїв у Херсонській області.

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"Загальна кількість доведених убивств – 15. Незважаючи на це, Левін достроково вийшов із в'язниці за законом Савченко, але в нас є підозри, чи це було обгрунтовано", – зауважив він.

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Також Луценко зазначив, що Левін був ключовою фігурою в організації нападу на Гандзюк.

Левін виїхав з України в день, коли поліція затримала перших підозрюваних у справі. Ми робимо все, щоб затримати його за міжнародними дорученнями. Але його відсутність не вплине на подальше слідство, яке є близьким до юридичного доказу діяльності замовника. На сьогодні зійшлися всі розумні версії щодо замовника убивства. Ми бачимо мотив, який об’єднує і помічника народного депутата, і кримінального авторитета,

– підсумував генпрокурор.

Додамо, що напередодні Луценко в інтерв'ю одному із українських телеканалів розповів, що слідство вже встановило всіх замовників та організаторів у справі Гандзюк.

Повна бойова готовність українських кораблів

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Практично усі кораблі і катери Державної прикордонної служби України перебувають у морі. Вони приведені у повну бойову готовність.

Усі кораблі і катери Держприкордонслужби приведені в повну бойову готовність. Практично весь плавсклад перебуває сьогодні в морі,

– розповів голова Держприкордонслужби Петро Цигикал.

Так, раніше морські прикордонні загони входили до складу сухопутних регіональних управлінь, натомість з 1 грудня їх ввели в штат управління Морської охорони.

"Щоб об’єднати зусилля, ми створили морське регіональне управління", – пояснив Цигикал.

Голова Держприкордонслужби додав, що українські прикордонники супроводжують судна в акваторії Азовського моря. Вони також попереджають рибалок і капітанів інших суден, які проходять Керченську протоку, про можливі режимні заходи з боку Російської Федерації.

Януковича можуть вивезти до Ізраїлю через травму

Українського президента-утікача Віктора Януковича можуть відправити на лікування до Ізраїлю. За словами його адвоката, все це через серйозну травму, отриману Януковичем у листопаді.

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Так, захисник четвертого україського президента заявив, що приїхав до Москви, щоб зустрітися зі своїм підзахисним та обговорити заплановане на 5 грудня судове засідання. Проте побачити Януковича Горошинському так і не вдалося. Натомість він зустрівся та поспілкувався із ізраїльським хірургом Еялем Атіасом, який оглянув травмованого Януковича.

В ході нашої зустрічі пан Аттіас розповів мені наступне: "Представники Президента Януковича звернулися до нас в 20-х числах листопада. Вони відправили для вивчення деякі медичні документи. Ми їх переглянули і вважали за необхідне провести огляд пацієнта. За результатами нашого візитом і огляду можу сказати, що травма дуже серйозна",

– переказав Горошинський слова лікаря.

Він додав, що Аттіас у ситуації із Януковичем розглядає варіант оперативного втручання, можливо, і не одного.

"Ми б хотіли робити подальші обстеження і лікування в нашій клініці в Ізраїлі. Ми будемо обговорювати таку можливість з пацієнтом і, найімовірніше, організовувати його переїзд", – розповів Аттіас Горошинському.

Захисник президента-утікача відмовився називати діагноз, який поставили його підзахисному та наголосив, що збирається негайно передати документи про його стан в Оболонський суд столиці.

Додамо, Віктор Янукович так і не сказав останнє слово перед вироком. На відеозв'язок з судом, 19 листопада він не вийшов через нібито тяжку травму хребта і коліна, яку отримав під час гри в теніс. Так, суд дав Януковичу ще одну можливість виступити із останнім словом 5 грудня. Найімовірніше, і цього разу суддям доведеться перенести засідання.

У чому полягає державна зрада Віктора Януковича?Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.



Окрім держзради, екс-президента підозрюють у пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. У 2018 році прокурори Головної військової прокуратури попросили суд винести вирок Януковичу у вигляді 15 років в'язниці.

Стан полонених моряків

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4 грудня нарешті з'явилась інформація про стан полонених у Росії українських моряків. Інформацію про них українській омбудсвумен Людмилі Денісовій передала її російська колега Тетяна Москалькова.

Із військовополоненими спілкувалася не безпосередньо сама Москалькова, а московська уповноважена з прав людини Тетяна Потяєва. Зокрема, вона зустрілася із моряками у СІЗО "Матросская тишина".

За словами московської правозахисниці, українські моряки отримують необхідне лікування, медикаменти. Їм також надали теплий одяг та взуття. Двоє з них вже виходять на прогулянки.

Вони мають легкі ураження рук, у одного з них – пошкоджене сухожилля, але це не має призвести до ускладнень,

– переповіла Денісова слова колеги.

У третього українського військовополоненого – поранення обох ніг. Йому надали милиці, і камера моряка обладнана зручностями для пересування.

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"В цілому, за словами Тетяни Потяєвої, наші військові виглядають нормально. Скарг на харчування від них не надходило. Єдине побажання щодо заміни чайника має сьогодні бути розглянуте керівництвом установи, де вони перебувають", – додала Денісова.

Москалькова також повідомила, що омбудсвумен Москви відвідала українських військовополонених у СІЗО "Лефортово".

Погіршення стану їх здоров’я не спостерігалось. Вони також забезпечені теплими речами. Для хлопців вже відкрито внутрішньотюремні рахунки, на які можна буде в подальшому перераховувати кошти,

– написала Денісова.

Якими стравами можна вразити гостей на Новий рік

Один із найвідоміших українських кухарів і засновник гастромайстерні Confiture Євген Клопотенко поділився з нами своїми авторськими рецептами гарячих страв та десерту для новорічного столу, які ви зможете легко повторити.

У меню: м'ясний рулет із ягодами, нове м'ясо по-французьки, качка з абрикосовим соусом та ще багато смачненького.

Рецепти неповтоних страв можна переглянути на сайті 24 каналу.