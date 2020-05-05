Главные новости 5 мая: карантин могут продлить и новая делегация Украины в ТКГ

Карантин могут продлить и после 22 мая. Президент Зеленский утвердил новый состав делегации от Украины в ТКГ. Смертельная непогода в Украине. Как "Укрзализныця" планирует выходить из карантина. Российская награда для Ким Чен Ына. Такими были главные новости вторника, 5 мая.

Важнейшие новости за сегодня, 5 мая, в Украине и мире:

Карантин могут продлить

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Премьер-министр Денис Шмыгаль предположил, что карантин в Украине продлят и после 22 мая. Если такое решение примут, то скорее всего, введут и следующий этап послаблений.

Скорее всего, опираясь на данные ВОЗ, карантин будет продлен и далее со следующими этапами послаблений, если это позволит сделать ситуация с заболеваемостью коронавирусом,

– заявил Шмыгаль.

Внимание! После 11 мая Украина начнет воплощать в жизнь первый этап плана выхода из карантина, обусловленного пандемией COVID-19. Значительные послабления ограничений коснутся разных сфер, однако при этом общенациональный карантин продлится как минимум до 22 мая.



Этапы выхода из карантина / Инфографика 24 канала

Новая украинская делегация в ТКГ

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Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Минске в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Так, делегацию продолжает возглавлять второй президент Украины Леонид Кучма. Кроме него, глава государства утвердил еще 6 представителей.

Кто еще будет представлять украинские интересы:

Алексей Резников (первый заместитель главы делегации) – вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Александр Мережко (заместитель главы делегации) – председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Украины;

Юлия Свириденко (представительница Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам) – заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам) – председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, народный депутат Украины;

Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности) – заместитель министра обороны Украины;

Галина Третьякова (представительница Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам) – председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Украины.

Важно! Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе может произойти уже 14 мая. При чем, не в формате видеоконференции, как это было ранее из-за пандемии COVID-19, а вживую.

Непогода в Украине

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Май продолжает удивлять украинцев своими "перепадами настроения". В ближайшие дни погода будет способствовать карантинному режиму: Украину будет заливать дождями и грозами.

Тем временем Харьковщина уже ощутила на себе всю серьезность ситуации. Там 5 мая прошел мощный ливень, из-за которого затопило улицы и дома. В частности, пострадал рынок "Барабашово". На территории рынка случился почти потоп, впрочем, торговые объекты не пострадали.

Ситуация возле рынка "Барабашово": видео

А в Винницкой области непогода вызвала трагедию. Во время ливня в селе Круподеринцы погиб 49-летний мужчина-велосипедист – его смыло с дороги большим потоком воды и ила.

Из-за непогоды в Круподеринцах заилило около 150 метров дороги, а въезд в село временно осуществляется с другой дороги.



Село Круподеринцы Винницкой области после непогоды / Фото ГСЧС

В целом на Винниччине стихия нанесла немалый ущерб в 3 районах: Гайсинском, Бершадском и Погребищенском. В частности, сильный ливень затопил несколько домов и дворов, из-за чего спасателям приходилось откачивать оттуда воду.

Как "Укрзализныця" будет выходить из карантина

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"Укрзализныця" планирует выход из карантина, обусловленного пандемией COVID-19, в несколько этапов. Первыми, скорее всего, запустят пригородные электрички.

Предварительный план Укрзализныци по выходу из карантина:

Запуск пригородных электропоездов;

Выход на маршруты скоростных поездов "Интерсити" и "Интерсити+";

Полноценный запуск железнодорожного сообщения в пределах Украины.

Запуск международных перевозок будет зависеть от решения, в частности соседних стран, с которыми налажено пассажирское железнодорожное сообщение.

В то же время, неизвестно, будет ли ограничивать "Укрзализныця" количество пассажиров в поездах после завершения карантина.

Российская награда Ким Чен Ыну

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Глава Кремля Владимир Путин наградил лидера-диктатора КНДР Ким Чен Ына медалью по случаю 75-летия "Победы в Великой Отечественной Войне".

Правда, на торжественной передачи медали не было ни самого Путина, ни Ким Чен Ына. Посол России в КНДР Александр Мацегора просто передал медаль министру иностранных дел Северной Кореи Ли Сон Гвону.



Медаль для Ким Чен Ына / Фото посольства России в КНДР

Заметим! КНДР возникла после Второй мировой войны. Произошло это после поражения Японии в 1945 году, которая ранее управляла объединенной Кореей. В том же году в КНДР был установлено "Советское гражданское управление". А в феврале 1946-го было сформировано временное правительство во главе с Ким Ир Сеном – дедом Ким Че Ына. Советские войска покинули полуостров в 1948 году.

В сети уже шутят по воду почетной медальки и ее нового носителя-диктатора.

в «шоколадных» медалях, словно новогодняя ёлочка.



Чем Ким Чен Ын хуже?



Да и сам праздник 9 Мая в РФ уже давно из дня скорби и памяти трансформировался в «можем повторить» и «фрик шоу».



Так что Ким Чен Ын тоже вАевал! — Реквием по стране #STAYHÖME (@FakeStateRF) May 5, 2020

А Ким Чен Ын не у нас ли пропадал, тренинги с успехом закончил, за что и награжден к Дню Победы)) . — Ряднов Аркадий (@arkadijr1) May 5, 2020

Россияне 9 мая высунут из окон портреты дидов,а Ким Чен ЫН - новую блестящую медальку. — Анастасия (@Anastasiya02205) May 5, 2020

Хочется спросить, а Ким Чен Ын теперь может претендовать в России на повышенную пенсию, как ветеран-медаллист, или как всем - минималка? pic.twitter.com/8IMGnEmpP6 — СпинозаВР (@Spinosaurus_21) May 5, 2020