Головні новини 5 травня: карантин можуть продовжити і нова делегація України в ТКГ

Карантин можуть продовжити і після 22 травня. Президент Зеленський затвердив новий склад делегації від України у ТКГ. Смертельна негода в Україні. Як Укрзалізниця планує виходити з карантину. Російська нагорода для Кім Чен Ина. Такими були головні новини вівторка, 5 травня.

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Карантин можуть продовжити

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль припустив, що карантин в Україні продовжать і після 22 травня. Якщо таке рішення схвалять, то скоріш за все, запровадять і наступний етап послаблень.

Швидше за все, спираючись на дані ВООЗ, карантин буде продовжено і далі з наступними етапами послаблень, якщо це дозволятиме зробити ситуація із захворюваністю на коронавірус,

– заявив Шмигаль.

Увага! Після 11 травня Україна почне втілювати у життя перший етап плану виходу з карантину, зумовленого пандемією COVID-19. Значні послаблення обмежень торкнуться різних сфер, однак при цьому загальнонаціональний карантин триватиме щонайменше до 22 травня.



Етапи виходу з карантину / Інфографіка 24 каналу

Нова українська делегація в ТКГ

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Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі у Мінську в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.

Так, делегацію продовжує очолювати другий президент України Леонід Кучма. Окрім нього, глава держави затвердив ще 6 представників.

Хто ще представлятиме українські інтереси:

Олексій Резніков (перший заступник глави делегації) – віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

Олександр Мережко (заступник глави делегації) – голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат України;

Юлія Свириденко (представниця України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань) – заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;

Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань) – голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат України;

Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань) – заступник міністра оборони України;

Галина Третьякова (представниця України в робочій підгрупі з гуманітарних питань) – голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народна депутатка України.

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До уваги! Наступне засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі може відбутися вже 14 травня. При чому, не у форматі відеоконференції, як це було раніше через пандемію COVID-19, а наживо.

Негода в Україні

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Травень продовжує дивувати українців своїми "перепадами настрою". Найближчими днями погода сприятиме карантинному режиму: Україну заливатиме дощами та грозами.

Тим часом Харківщина вже відчула на собі всю серйозність ситуації. Там 5 травня пройшла потужна злива, через яку затопило вулиці й будинки. Зокрема, постраждав ринок "Барабашово". На території ринку трапився майже потоп, втім, торговельні об’єкти не постраждали.

Ситуація біля ринку "Барабашово": відео

А на Вінниччині негода спричинила трагедію. Під час зливи у селі Круподеринці загинув 49-річний чоловік-велосипедист – його змило з дороги великим потоком води та мулу.

Через негоду у Круподеринцях замулило близько 150 метрів дороги, а в’їзд до села тимчасово здійснюється з іншої дороги.



Село Круподеринці на Вінниччині після негоди / Фото ДСНС

Загалом на Вінниччині стихія завдала чималих збитків 3 районам: Гайсинському, Бершадському та Погребищенському. Зокрема, сильна злива затопила кілька будинків та подвір'їв, через що рятувальникам доводилось відкачувати звідти воду.

Як Укрзалізниця виходитиме з карантину

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Укрзалізниця планує вихід з карантину, зумовленого пандемією COVID-19, у декілька етапів. Першими, найімовірніше, запустять приміські електрички.

Попередній план Укрзалізниці щодо виходу з карантину:

Запуск приміських електропоїздів;

Вихід на маршрути швидкісних потягів "Інтерсіті" та " Інтерсіті +";

Повноцінний запуск залізничного сполучення в межах України.

Запуск міжнародних перевезень залежатиме від рішення, зокрема сусідніх країн, з якими налагоджене пасажирське залізничне сполучення.

Водночас, невідомо, чи обмежуватиме Укрзалізниця кількість пасажирів у потягах після завершення карантину.

Російська нагорода Кім Чен Ину

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Очільник Кремля Володимир Путін нагородив лідера-диктатора КНДР Кім Чен Ина медаллю з нагоди 75-річчя "Перемоги у Великій Вітчизняній Війні".

Щоправда, на урочистій передачі медалі не було ані самого Путіна, ані Кім Чен Ина. Посол Росії у КНДР Олександр Мацегора просто передав медаль міністру закордонних справ Північної Кореї Лі Сон Гвону.



Медаль для Кім Чен Ина / Фото посольства Росії в КНДР

Зауважимо! КНДР виникла після Другої світової війни. Сталося це після поразки Японії в 1945 році, яка раніше правила об'єднаною Кореєю. Того ж року в КНДР було встановлено "Радянське цивільне управління". А в лютому 1946-го було сформовано тимчасовий уряд на чолі з Кім Ір Сеном – дідом Кім Че Ина. Радянські війська покинули півострів в 1948 році.

У мережі вже жартують щодо почесної медальки та її нового носія-диктатора.

в «шоколадных» медалях, словно новогодняя ёлочка.



Чем Ким Чен Ын хуже?



Да и сам праздник 9 Мая в РФ уже давно из дня скорби и памяти трансформировался в «можем повторить» и «фрик шоу».



Так что Ким Чен Ын тоже вАевал! — Реквием по стране #STAYHÖME (@FakeStateRF) May 5, 2020

А Ким Чен Ын не у нас ли пропадал, тренинги с успехом закончил, за что и награжден к Дню Победы)) . — Ряднов Аркадий (@arkadijr1) May 5, 2020

Россияне 9 мая высунут из окон портреты дидов,а Ким Чен ЫН - новую блестящую медальку. — Анастасия (@Anastasiya02205) May 5, 2020

Хочется спросить, а Ким Чен Ын теперь может претендовать в России на повышенную пенсию, как ветеран-медаллист, или как всем - минималка? pic.twitter.com/8IMGnEmpP6 — СпинозаВР (@Spinosaurus_21) May 5, 2020