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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Головні новини 5 травня: карантин можуть продовжити і нова делегація України в ТКГ

      - Читать новость на русском
      Новини України сьогодні 5 травня 2020 – новини України, світу
      Головні новини 5 травня / Колаж 24 каналу

      Карантин можуть продовжити і після 22 травня. Президент Зеленський затвердив новий склад делегації від України у ТКГ. Смертельна негода в Україні. Як Укрзалізниця планує виходити з карантину. Російська нагорода для Кім Чен Ина. Такими були головні новини вівторка, 5 травня.

      Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі:

      Карантин можуть продовжити

      Важливе сьогодні Прокурором Києва став Роман Говда – ексзаступник Шокіна

      Прем'єр-міністр Денис Шмигаль припустив, що карантин в Україні продовжать і після 22 травня. Якщо таке рішення схвалять, то скоріш за все, запровадять і наступний етап послаблень.

      Швидше за все, спираючись на дані ВООЗ, карантин буде продовжено і далі з наступними етапами послаблень, якщо це дозволятиме зробити ситуація із захворюваністю на коронавірус,
      – заявив Шмигаль.

      Увага! Після 11 травня Україна почне втілювати у життя перший етап плану виходу з карантину, зумовленого пандемією COVID-19. Значні послаблення обмежень торкнуться різних сфер, однак при цьому загальнонаціональний карантин триватиме щонайменше до 22 травня.

      Етапи виходу з карантину
      Етапи виходу з карантину / Інфографіка 24 каналу

      Нова українська делегація в ТКГ

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      Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі у Мінську в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.

      Так, делегацію продовжує очолювати другий президент України Леонід Кучма. Окрім нього, глава держави затвердив ще 6 представників.

      Хто ще представлятиме українські інтереси:

      • Олексій Резніков (перший заступник глави делегації) – віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
      • Олександр Мережко (заступник глави делегації) – голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат України;
      • Юлія Свириденко (представниця України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань) – заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
      • Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань) – голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат України;
      • Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань) – заступник міністра оборони України;
      • Галина Третьякова (представниця України в робочій підгрупі з гуманітарних питань) – голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народна депутатка України.

      Про коронавірус Зросла кількість хворих на COVID-19, які не мають симптомів: чим це небезпечно

      До уваги! Наступне засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі може відбутися вже 14 травня. При чому, не у форматі відеоконференції, як це було раніше через пандемію COVID-19, а наживо.

      Негода в Україні

      До теми Посуха і дощі в Україні: як погода вплине на урожай-2020

      Травень продовжує дивувати українців своїми "перепадами настрою". Найближчими днями погода сприятиме карантинному режиму: Україну заливатиме дощами та грозами.

      Тим часом Харківщина вже відчула на собі всю серйозність ситуації. Там 5 травня пройшла потужна злива, через яку затопило вулиці й будинки. Зокрема, постраждав ринок "Барабашово". На території ринку трапився майже потоп, втім, торговельні об’єкти не постраждали.

      Ситуація біля ринку "Барабашово": відео

      А на Вінниччині негода спричинила трагедію. Під час зливи у селі Круподеринці загинув 49-річний чоловік-велосипедист – його змило з дороги великим потоком води та мулу.

      Через негоду у Круподеринцях замулило близько 150 метрів дороги, а в’їзд до села тимчасово здійснюється з іншої дороги.

      Вінниччина негода
      Село Круподеринці на Вінниччині після негоди / Фото ДСНС

      Загалом на Вінниччині стихія завдала чималих збитків 3 районам: Гайсинському, Бершадському та Погребищенському. Зокрема, сильна злива затопила кілька будинків та подвір'їв, через що рятувальникам доводилось відкачувати звідти воду.

      Як Укрзалізниця виходитиме з карантину

      Це цікаво Поетапний план відновлення туризму у Львові

      Укрзалізниця планує вихід з карантину, зумовленого пандемією COVID-19, у декілька етапів. Першими, найімовірніше, запустять приміські електрички.

      Попередній план Укрзалізниці щодо виходу з карантину:

      • Запуск приміських електропоїздів;
      • Вихід на маршрути швидкісних потягів "Інтерсіті" та " Інтерсіті +";
      • Повноцінний запуск залізничного сполучення в межах України.
      • Запуск міжнародних перевезень залежатиме від рішення, зокрема сусідніх країн, з якими налагоджене пасажирське залізничне сполучення.

      Водночас, невідомо, чи обмежуватиме Укрзалізниця кількість пасажирів у потягах після завершення карантину.

      Російська нагорода Кім Чен Ину

      Сумна статистика Половина українців вважають 9 травня днем перемоги у "Великій вітчизняній"

      Очільник Кремля Володимир Путін нагородив лідера-диктатора КНДР Кім Чен Ина медаллю з нагоди 75-річчя "Перемоги у Великій Вітчизняній Війні".

      Щоправда, на урочистій передачі медалі не було ані самого Путіна, ані Кім Чен Ина. Посол Росії у КНДР Олександр Мацегора просто передав медаль міністру закордонних справ Північної Кореї Лі Сон Гвону.

      медаль
      Медаль для Кім Чен Ина / Фото посольства Росії в КНДР

      Зауважимо! КНДР виникла після Другої світової війни. Сталося це після поразки Японії в 1945 році, яка раніше правила об'єднаною Кореєю. Того ж року в КНДР було встановлено "Радянське цивільне управління". А в лютому 1946-го було сформовано тимчасовий уряд на чолі з Кім Ір Сеном – дідом Кім Че Ина. Радянські війська покинули півострів в 1948 році.

      У мережі вже жартують щодо почесної медальки та її нового носія-диктатора.

       

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини України Укрзалізниця Негода в Україні Мінські домовленості Карантин в Україні 2020 Кім Чен Ин
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