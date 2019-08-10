Главные новости 10 августа: 7 потеря Украины за время перемирия на Донбассе, протесты в Москве

На Донбассе погиб боец Нацгвардии. В Москве в очередной раз прошли митинги против режима Кремля. В Танзании взорвалась заполненная горючим автоцистерна, в результате чего по меньшей мере 57 человек погибли. Такими были главные новости 10 августа.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня

Перемирие на Донбассе: уже погибли 7 героев

Похоже, перемирие на Донбассе продолжается только на бумаге. Боевики в очередной раз цинично обстреляли украинские позиции и опять с летальным исходом – погиб украинский воин. По словам журналиста Юрия Бутусова, атака произошла днем 10 августа в районе Новолуганского Донецкой области. Оккупанты обстреливали украинских воинов из автоматического гранатомета.

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Информацию о гибели военного подтвердил волонтер Мирослав Гай, однако, по его данным, погибли два человека. Впоследствии в пресс-центре Объединенных сил известили о смерти военнослужащего Нацгвардии. Военные говорят, это произошло, когда он выполнял боевое задание. Другие подробности в штабе не обнародовали.

Заметим, что это уже седьмая потеря Украины на Донбассе за время перемирия, которое здесь вступило в силу с начала суток 21 июля. К этому времени на Донбассе погибли солдаты Семен Румигин и Никита Скитченко (вследствие подрыва на боеприпасе, который установили диверсанты боевиков), а также старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра и матрос Василий Курдов (в результате обстрела из гранатомета вблизи Павлополя).

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Новая сила протестов в Москве

В Москве люди с новой силой вышли на протесты против городской власти, которая не допускает оппозиционных кандидатов на выборы. К слову, чтобы помешать мероприятию, российские власти провели фестиваль в Парке Горького, на который пригласили музыкантов.

Участие в мероприятии приняли около 50 тысяч человек. Хотя и митинг проходил мирно, но, традиционно для России, состоялись задержания его участников. В частности, силовики повалили лицом в пол журналиста, который ждал члена команды Навального Любовь Соболь, которая тоже хотела участвовать в выборах в Мосгордуму, но ей ЦИК отказала. В общем, предварительно, правоохранители задержали более 200 человек.

Ну как бы проходу мешает только недостаточное количество рамок pic.twitter.com/8OfYvhFqJT — Женюсик1990 (@kvamdoctor) 10 August 2019

Почему люди вышли на протесты в Москве?

Эти мероприятия проходят в поддержку кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы. Оппозиционеры утверждали, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего числа жителей своего округа). Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции. Основной причиной отказов был брак в подписных листах – избиркомы вроде бы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных.

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Страшный взрыв в Танзании: погибли более полусотни человек

На востоке Танзании взорвалась автоцистерна с горючим. В результате погибли 57 человек и еще десятки людей получили травмы и ожоги различной тяжести. Причиной трагедии могла стать сигара, которую рядом с разлитым горючим закурил мужчина, который собирал горючее. Заметим, что это не остановило танзанийцев, и те продолжили собирать горючее, которое вылилось из танкера, когда тот вспыхнул и взорвался.

Взрыв автоцистерны в Танзании: смотрите видео

Интересно, что массовые гибели людей во время краж топлива в Восточной Африке – не редкость. Из-за высокой бедности и цены на топливо, люди часто вынуждены прибегать к кражам, что иногда имеет фатальные последствия.

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Новые фишечки от Зеленского

В Офисе Президента согласовали план мероприятий на День Независимости. В то же время у Зеленского отметили, что празднования будут проходить в новом для Украины формате. Как отметили в ОПУ, главный акцент торжеств 2019 года будут делать на детей, ведь они – будущее страны.

Как будут праздновать главный праздник Украины

– Утром 24 августа – чествование памяти героев, которые отдали жизнь за независимость страны. Церемония начнется в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни.

– Во время мероприятия состоится общенациональная минута молчания, а затем прозвучит сто ударов колокола (символизирующие сто ударов сердца каждого из павших Героев).

– Президент Украины Владимир Зеленский, родные и близкие павших защитников Украины и ветераны АТО возложат цветы на месте гибели Героев Небесной Сотни.

Интересно, что на главной площади страны во время торжеств также состоится музыкально-хореографический флешмоб: прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке.

– После этого на Майдане Независимости поднимут Национальный флаг Украины, военный хор исполнит Гимн Украины.

– Примерно в 9:50 состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в различных сферах.

– Завершат торжества праздничным шествием, а в 11:00 начнется Марш защитников Украины при участии ветеранов.

Заметим, что 30 июля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отмене парада в День Независимости в 2019 году. Затем поручил Кабинету министров разработать план мероприятий для празднования Дня независимости, а еще позже решил, что парад заменит Марш Достоинства.